Apartamentos con Terraza en venta en La Ribera Baja, Španjolska

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Cullera
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
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Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1/5
Venta: Moderno apartamento estudio con una superficie de 30,66 m2 en el nuevo complejo resid…
$150,243
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3/5
Amplio apartamento de tres habitaciones con dos dormitorios y dos balcones en el nuevo compl…
$384,331
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/5
Amplio apartamento de tres habitaciones con dos dormitorios independientes y dos balcones en…
$395,823
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/5
Apartamento funcional con un amplio balcón en el nuevo complejo residencial NA Cullera. El a…
$222,208
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/5
Apartamento de dos habitaciones con un dormitorio separado y un amplio balcón en el complejo…
$303,591
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
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Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/5
Amplio apartamento de tres habitaciones con dos dormitorios independientes en el complejo re…
$297,938
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
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Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 4/5
Moderno apartamento de dos habitaciones con un dormitorio separado y dos balcones en el comp…
$311,897
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Luminoso apartamento de dos habitaciones con un dormitorio separado y dos balcones en el com…
$293,980
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Moderno apartamento de dos habitaciones con un amplio balcón en el complejo de bajo-construc…
$294,707
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/5
Moderno apartamento estudio con un amplio balcón en el complejo NA Cullera bajo construcción…
$228,854
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Tipos de propiedades en La Ribera Baja

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en La Ribera Baja, Španjolska

con Piscina
Baratos
De lujo
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