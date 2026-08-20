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Apartamentos con Jardín en venta en Plana Alta, Španjolska

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áticos
3
2 habitaciones
7
3 habitaciones
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4 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 373 m²
Piso 3/3
Ático de lujo de alta gama cerca de la playa con increíbles vistas al mar y una gran terraza…
$1,33M
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Apartamento 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Piso 1/3
Fantástico apartamento en planta baja junto al mar con una gran terraza que ofrece piscina p…
$864,383
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en Oropesa del Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Oropesa del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Piso 1
Lujoso apartamento en planta media cerca de la playa con impresionantes vistas al mar, gran …
$711,080
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Benicasim, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Viviendas exclusivas de obra nueva en Benicàssim: lujo y sostenibilidad junto al Mediterráne…
$586,145
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Parámetros de las propiedades en Plana Alta, Španjolska

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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