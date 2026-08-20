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Apartamentos con garaje en venta en Plana Alta, Španjolska

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áticos
3
2 habitaciones
7
3 habitaciones
14
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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Piso 2/11
Le ofrecemos un apartamento en el hermoso complejo residencial Ciudad Jardín, situado en Oro…
$239,869
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Apartamento 3 habitaciones en Cabanes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cabanes, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2/11
Presentamos apartamentos en primera línea del mar con vistas frontales al mar en un complejo…
$349,479
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Parámetros de las propiedades en Plana Alta, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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