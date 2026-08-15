Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Residencial
  5. Chalet
  6. Piscina

Chalets con piscina en venta en La Marina Baja, Španjolska

;
Chalet Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 313 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$882,337
Dejar una solicitud
Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 229 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$675,621
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir