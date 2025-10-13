Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Residencial
  5. Chalet
  6. Garaje

Chalets con garaje en venta en La Marina Baja, Španjolska

Chalet Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 309 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$832,425
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Casamayor
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 212 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$583,870
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Casamayor
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 349 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$799,597
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Casamayor
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir