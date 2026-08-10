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Casas del mar en Venta en Estepona, Španjolska

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adosados
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 658 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con una excelente relación calidad-precio en la ubicación privilegiada…
$2,61M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 469 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con una excelente relación calidad-precio en la ubicación privilegiada…
$1,80M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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Casa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Número de plantas 2
Inmueble con Vistas Ininterrumpidas al Mar en Estepona La inmobiliaria se encuentra en Estep…
$969,804
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Villa 7 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 782 m²
Villas Exclusivas en un Proyecto Moderno Frente al Mar en Estepona Estepona es una ciudad el…
$15,10M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Fantástica villa moderna con jardín, piscina privada en la terraza solarium e impresionantes…
$950,317
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 379 m²
Número de plantas 3
Enorme villa de primera clase con gran piscina infinita, garaje y terraza solarium con impre…
$5,15M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 889 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de alta gama con gran jardín, piscina, sótano y gran terraza solarium con in…
$3,06M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 548 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con ascensores privados en una zona muy solicitada de Estepona Este nu…
$3,76M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Hermosa casa adosada moderna con un gran jardín y terraza privada en la azotea con impresion…
$892,416
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Dúplex 7 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 7 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Apartamentos Dúplex y Áticos de Lujo en El Paraíso, Estepona El Paraíso, ubicado en la prest…
$1,21M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de clase alta con gran piscina, jardín e increíbles vistas al mar ubicada en…
$1,19M
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Dúplex 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en Estepona con maravillosas vistas al mar y piscinas Los apartamentos de nueva…
$807,977
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Impresionante casa adosada con cocina completamente equipada, terraza privada en la azotea y…
$688,046
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Dúplex 6 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 6 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Apartamentos Dúplex y Áticos de Lujo en El Paraíso, Estepona El Paraíso, ubicado en la prest…
$1,03M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Número de plantas 3
Casas Adosadas de Lujo con Piscina Privada en una Ubicación Exclusiva de Estepona Este nuevo…
$1,20M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Casa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 341 m²
Número de plantas 3
Villas sostenibles junto al campo de golf con pintorescas vistas al mar en Estepona Este nue…
$1,77M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 2/2
Fantástico ático dúplex con gran terraza solarium, impresionantes vistas al mar y acceso a p…
$581,912
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Exclusiva villa premium con jardín, piscina privada en la terraza solarium e increíbles vist…
$843,752
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria Villa con piscina infinita privada y vistas al mar en una zona premium de la …
$1,64M
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas panorámicas en una ubicación privilegiada en Estepona Málaga Los apa…
$1,10M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 364 m²
Despertar frente al Mediterráneo en primera línea de playa en Estepona cambia por completo l…
$4,01M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Viviendas Mediterráneas con Piscina Comunitaria en Estepona España Entre el mar Mediterráneo…
$855,825
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Adosados Modernos en Estepona con Áreas Comunes de Lujo Estepona es una encantadora ciudad c…
$553,799
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 508 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con ascensores privados en una zona muy solicitada de Estepona Este nu…
$3,93M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Casa Adosada con Acceso Directo al Mar en Estepona Estepona es una de las localidades coster…
$4,06M
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Villa en Bel Air, Španjolska
Villa
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Esta villa a estrenar en venta en Los Flamingos, Benahavis combina el estilo moderno y el co…
$2,70M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89M
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