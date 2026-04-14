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Apartamentos con piscina en venta en Elche, Španjolska

áticos
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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Elche, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Elche, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 107 m²
Número de plantas 2
Apartamento moderno en planta media con amplia terraza, piscina comunitaria, zona de spa y v…
$277,776
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Elche, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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