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Villas con piscina en venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

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Aspe
36
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11 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Impresionante villa con piscina privada, amplia terraza y jardín situada en una zona privile…
$426,834
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Villa 7 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Atractiva villa con piscina privada, amplia terraza y jardín situada en una zona privilegiad…
$413,192
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Villa 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Impresionante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada junto a un campo de g…
$380,588
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Villa 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Fantástica villa con gran terraza, jardín y piscina privada rodeada de naturaleza Plazo d…
$281,114
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Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Elegante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada en una enorme parcela F…
$416,570
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Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Villa de lujo con gran terraza, jardín y piscina privada situada en una parcela enorme Fe…
$378,643
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Villa 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Impresionante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada junto a un campo de g…
$349,449
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Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Villa moderna con gran terraza, jardín y piscina privada rodeada de naturaleza Fecha de e…
$359,137
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Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Atractiva villa con gran terraza, jardín y piscina privada rodeada de naturaleza Fecha de…
$283,563
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Villa 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Brillante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada junto a un campo de golf …
$343,683
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Villa 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Impresionante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada junto a un campo de g…
$367,169
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Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
campo de golf cercano
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