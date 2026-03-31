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Apartamentos con piscina en venta en Campo de Murviedro, Španjolska

2 habitaciones
6
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Fantástico apartamento en planta baja con terraza, piscina comunitaria, pistas de pádel e im…
$326,681
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Campo de Murviedro, Španjolska

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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