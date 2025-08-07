Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en Campo de Murviedro, Španjolska

2 habitaciones
7
3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 3/6
Moderno apartamento de estilo en un complejo cerrado único del desarrollador en Canet d'en B…
$317,122
Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1/6
Moderno apartamento de estilo en un complejo cerrado único del desarrollador en Canet d'en B…
$305,548
Apartamento 3 habitaciones en Canet de Berenguer, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Canet de Berenguer, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 2/6
Moderno apartamento de estilo en un complejo cerrado único del desarrollador en Canet d'en B…
$312,493
Parámetros de las propiedades en Campo de Murviedro, Španjolska

con Terraza
Baratos
De lujo
