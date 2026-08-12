Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Vega Baja del Segura
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

;
bienes raíces comerciales
63
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 800 m² en Guardamar del Segura, Španjolska
Restaurante, cafetería 800 m²
Guardamar del Segura, Španjolska
Área 800 m²
Complejo de restaurante Premium en Costa Blanca!Guardamar del Segura (Provincia de Alicante)…
$1,71M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir