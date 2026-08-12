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Locales comerciales en venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

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Torrevieja
48
Orihuela
9
63 propiedades total found
Propiedad comercial 202 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 202 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 202 m²
$212,542
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Propiedad comercial 60 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este local comercial en planta baja, a pie de calle, está situado en la zona norte de Torrev…
$151,025
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Propiedad comercial 300 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 300 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Amplio local comercial de 300 m2. en pleno centro de la ciudad, ideal para oficina o cualqui…
$667,322
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TekceTekce
Propiedad comercial 400 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 400 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
¡Oportunidad única en Torrevieja! Se vende amplio local comercial en esquina, ubicado e…
$313,792
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Propiedad comercial 242 m² en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Propiedad comercial 242 m²
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Área 242 m²
Local comercial en Lomas de Cabo Roig. Local comercial en venta en centro comercial en Cabo …
$360,413
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Propiedad comercial 23 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 23 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 23 m²
Garaje con trastero  enfrente de "Parque de las Naciones" , Torrevieja.
$23,614
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Propiedad comercial 910 m² en Daya Nueva, Španjolska
Propiedad comercial 910 m²
Daya Nueva, Španjolska
Área 910 m²
Edificio comercial de 910 m2 en un terreno de 1.050 m2 en Daya Nueva. La instalación comer…
$784,771
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Negocio listo 110 m² en Torrevieja, Španjolska
Negocio listo 110 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Amplio local comercial en pleno centro de Torrevieja, con 1 baño, listo para cualquier tipo …
$182,250
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Propiedad comercial 270 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 270 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 270 m²
Local comercial (gimnasio) en planta baja, único en el edificio, situado en el centro d…
$313,908
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Propiedad comercial 250 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 250 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 250 m²
Amplio local comercial para 5 comercios en centro de Torrevieja. Amplio local comercial en e…
$342,974
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Propiedad comercial 100 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Orihuela, Španjolska
Área 100 m²
Se vende negocio en funcionamiento en Playa Flamenca. Salon de Belleza está situado en la…
$406,802
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Propiedad comercial 103 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 103 m²
Orihuela, Španjolska
Área 103 m²
Se vende negocio nuevo en funcionamiento en Playa Flamenca.  El local está situado en…
$348,671
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Propiedad comercial 29 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 29 m²
Torrelamata, Španjolska
Área 29 m²
Garaje doble cerrado en el centro de La Mata, al lado de la playa . Garaje doble cerrado en …
$44,761
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Propiedad comercial 300 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 300 m²
Orihuela, Španjolska
Área 300 m²
Local comercial en La Zenia . Local comercial de 300 m2 en La Zenia. Consta de 150 m2 en p…
$325,534
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Propiedad comercial 100 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Restaurante cerca de la Playa del Cura en venta .  Tiene unos 100 m2, salón-come…
$156,954
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Restaurante, cafetería 800 m² en Guardamar del Segura, Španjolska
Restaurante, cafetería 800 m²
Guardamar del Segura, Španjolska
Área 800 m²
Complejo de restaurante Premium en Costa Blanca!Guardamar del Segura (Provincia de Alicante)…
$1,71M
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Tienda 507 m² en Torrevieja, Španjolska
Tienda 507 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 507 m²
Amplio Local Comercial de 507 m2 Cerca de la Playa en Torrevieja Alicante La propiedad comer…
$2,31M
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Propiedad comercial 200 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 200 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 200 m²
Commercieel pand tussen de stranden van El Cura en los Locos in het centrum van Torrevieja
$203,343
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Propiedad comercial 60 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Local Comercial en Venta con Peluquería Consolidada – Citrus Centre, Playa Flamenca Se ofr…
$354,207
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Propiedad comercial 21 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 21 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 21 m²
¿Estás buscando un local para invertir o establecer tu negocio? Consulta nuestra amplia var…
$21,938
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Propiedad comercial 90 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 90 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Área 90 m²
Local comercial en venta en centro de Torrevieja . Local comercial en venta en el centro de …
$267,287
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Propiedad comercial 316 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 316 m²
Torrelamata, Španjolska
Área 316 m²
Local comercial junto a la playa de La Mata-Torrevieja. 25 locales comerciales en la Playa d…
$107,246
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Propiedad comercial 17 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 17 m²
Torrelamata, Španjolska
Área 17 m²
Se vende cochera muy amplia a tan solo 50 metros de la playa y en pleno centro de La Mata. I…
$14,335
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Propiedad comercial 626 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 626 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 626 m²
Se vende Apart Hotel en la localidad de Los Balcones, Torrevieja (Alicante). El hotel está u…
$1,91M
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Propiedad comercial en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 1
Entre los locales de ocio nocturno de Orihuela Costa, hay un sitio en el Centro Comercial Vi…
$731,300
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Propiedad comercial 63 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 63 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 63 m²
Se vende local comercial en Torrevieja por un precio muy económico. Dispone de 63 m2 de supe…
$52,030
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Propiedad comercial 166 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 166 m²
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 166 m²
Local de 166 metros cuadrados a tan solo 30 metros del mar. Tiene 1 baño, 1 aseo y cocina in…
$183,964
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Propiedad comercial en San Miguel de Salinas, Španjolska
Propiedad comercial
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Lokale użytkowe w San Miguel de Salinas ID A15218
$1,15M
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Propiedad comercial 98 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 98 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Local de 98 m2 que esta funcionando como pizzeria. Esta situada a 300 metros de la playa en …
$159,276
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Propiedad comercial 280 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 280 m²
Torrelamata, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 280 m²
Se vende este magnífico taller mecánico muy amplio con 280m2 el local se entrega tal y como …
$273,170
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