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Casas en Venta en Comunidad de Madrid, Španjolska

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Madrid
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18 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Torrelodones, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Torrelodones, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Elegantes villas cerca de la naturaleza y servicios diarios en Torrelodones La zona de Las M…
$1,29M
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Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 64 m²
This apartment is located on the second floor of a classic building from the 1920s, on Calle…
$1,19M
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Casa 6 habitaciones en Torrelodones, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Torrelodones, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Elegantes villas cerca de la naturaleza y servicios diarios en Torrelodones La zona de Las M…
$1,63M
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DD CO DEDD CO DE
Casa 6 habitaciones en Torrelodones, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Torrelodones, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Villas con Características de Alta Calidad en Las Marías Torrelodones Ubicado en una zona tr…
$1,23M
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Casa 7 habitaciones en La Navata, Španjolska
Casa 7 habitaciones
La Navata, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Espectacular villa de lujo independiente de 6 dormitorios con parcela privada, situada entre…
$1,83M
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Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 4
Área 156 m²
Built in 1973, this fourth floor apartment overlooking the street is located in one of the m…
$2,70M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 6 habitaciones en Pozuelo de Alarcon, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Pozuelo de Alarcon, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Chalet Independiente en Pozuelo de Alarcón: Exclusividad, Espacio y Tranquilidad en Fuente d…
$1,68M
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Casa 6 habitaciones en Las Rozas de Madrid, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Las Rozas de Madrid, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Te presentamos esta joya arquitectónica de 610 metros cuadrados con un espectacular diseño c…
$2,50M
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Casa 5 habitaciones en Las Rozas de Madrid, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Las Rozas de Madrid, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
¡Excepcional Chalet en Las Rozas!Este impresionante chalet adosado destaca por su singularid…
$783,535
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Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 441 m²
Hermosa villa de esquina de 441 m2 en una parcela de más de 800 m2, situada en una de las me…
$2,51M
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Casa 5 habitaciones en La Navata, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Navata, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Magníficas villas pareadas de 4 dormitorios con parcela privada desde 825.000€, situadas ent…
$957,654
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Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 440 m²
Villa individual de 440 m2, situada en la exclusiva zona de La Moraleja, en sólo 2 plantas, …
$2,88M
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Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 450 m²
Fantástica villa adyacente de 450 m2, situada en la zona más exclusiva de El Encinar de Los …
$2,56M
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Casa 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
¡Descubre una joya única en el casco antiguo de Altea! Esta encantadora casa de pueblo combi…
$394,670
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Casa 6 habitaciones en Madrid, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Madrid, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
🏡 Adosado Atico esquina a estrenar con vistas al mar – Balcón de FinestratDescubre este esp…
$545,573
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Villa en Alcobendas, Španjolska
Villa
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
En la prestigiosa zona de La Moraleja se vende este chalet independiente de mas de 1000 m2 s…
$5,96M
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Casa 7 habitaciones en Soto del Real, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Soto del Real, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Fantástico chalet independiente en la Sierra de Madrid.En el corazón de Soto del Real, rodea…
$893,811
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Casa 4 habitaciones en La Navata, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Navata, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Magníficas villas pareadas de 3 dormitorios con parcela privada desde 750.000€, situadas ent…
$870,595
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