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Villas en venta en Comunidad de Madrid, Španjolska

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Madrid
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6 propiedades total found
Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 64 m²
This apartment is located on the second floor of a classic building from the 1920s, on Calle…
$1,19M
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Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 4
Área 156 m²
Built in 1973, this fourth floor apartment overlooking the street is located in one of the m…
$2,70M
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Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 441 m²
Hermosa villa de esquina de 441 m2 en una parcela de más de 800 m2, situada en una de las me…
$2,51M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 440 m²
Villa individual de 440 m2, situada en la exclusiva zona de La Moraleja, en sólo 2 plantas, …
$2,88M
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Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 450 m²
Fantástica villa adyacente de 450 m2, situada en la zona más exclusiva de El Encinar de Los …
$2,56M
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Villa en Alcobendas, Španjolska
Villa
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
En la prestigiosa zona de La Moraleja se vende este chalet independiente de mas de 1000 m2 s…
$5,96M
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TekceTekce

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