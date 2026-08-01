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Apartamentos con garaje en venta en Comarca de Valencia, Španjolska

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Valencia
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17 propiedades total found
Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 83 m²
Aquene, palabra de origen nativo americano que significa paz o armonía, da nombre a una prom…
$342,400
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 83 m²
Aquene, palabra de origen nativo americano que significa paz o armonía, da nombre a una prom…
$348,107
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 100 m²
Vivenia, una promoción de obra nueva concebida para quienes desean disfrutar de la vida urba…
$580,470
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 96 m²
Vera I, una exclusiva promoción de obra nueva compuesta por 157 viviendas de 1, 2 y 3 dormit…
$411,689
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 97 m²
Vera I, una exclusiva promoción de obra nueva compuesta por 157 viviendas de 1, 2 y 3 dormit…
$416,250
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 133 m²
Barocci es un exclusivo residencial situado en Nou Malilla, en primera línea de la avenida F…
$857,142
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Apartamento en Valencia, Španjolska
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Valencia, Španjolska
Área 83 m²
Aquene, palabra de origen nativo americano que significa paz o armonía, da nombre a una prom…
$336,693
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 120 m²
Barocci es un exclusivo residencial situado en Nou Malilla, en primera línea de la avenida F…
$594,064
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 94 m²
Vivenia, una promoción de obra nueva concebida para quienes desean disfrutar de la vida urba…
$597,576
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 71 m²
Vera I, una exclusiva promoción de obra nueva compuesta por 157 viviendas de 1, 2 y 3 dormit…
$319,315
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 144 m²
Viria es una promoción residencial exclusiva situada en pleno centro de Valencia, junto a la…
$890,240
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 114 m²
Barocci es un exclusivo residencial situado en Nou Malilla, en primera línea de la avenida F…
$588,928
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 97 m²
Vera I, una exclusiva promoción de obra nueva compuesta por 157 viviendas de 1, 2 y 3 dormit…
$404,846
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 107 m²
Vera I, una exclusiva promoción de obra nueva compuesta por 157 viviendas de 1, 2 y 3 dormit…
$441,339
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 125 m²
Barocci es un exclusivo residencial situado en Nou Malilla, en primera línea de la avenida F…
$582,080
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 173 m²
Barocci es un exclusivo residencial situado en Nou Malilla, en primera línea de la avenida F…
$780,672
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Apartamento en Valencia, Španjolska
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Valencia, Španjolska
Área 107 m²
Aquene, palabra de origen nativo americano que significa paz o armonía, da nombre a una prom…
$413,163
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Tipos de propiedades en Comarca de Valencia

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Comarca de Valencia, Španjolska

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con Terraza
con Piscina
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