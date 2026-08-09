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Áticos en Venta Comarca de Valencia, Španjolska

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Valencia
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4 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Valencia, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Lujoso penthouse de 3 plantas en urbanización cerrada en el centro de Valencia, zona de la C…
$643,324
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Ático Ático 5 habitaciones en Valencia, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Valencia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece en exclusiva este magnifico ático-dúplex esplendorosamente desarr…
$1,21M
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Ático Ático 3 habitaciones en Valencia, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Se vende ático en una de las urbanizaciones de Sant Pau, barrio de lujo en Valencia Capital.…
$649,892
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Ático Ático 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Se vende este Extraordinario ático frente a las ciudad de las ciencias, muy luminoso todo ex…
$759,874
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