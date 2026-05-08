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Adosados con Terraza en Venta en Canarias, Španjolska

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Santa Cruz de Tenerife
33
Adeje
20
Arona
8
Los Cristianos
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Adosado Borrar
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3 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Vivienda adosada con jardín privado, garaje amplio y piscina comunitaria – San Miguel de Abo…
$351,282
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nos complace ofrecer esta hermosa casa adosada en venta situada en primera línea cerca de la…
$597,822
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Casa adosada única en Los Menores, Adeje Presentamos esta propiedad singular en Los Menores…
$416,131
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
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Parámetros de las propiedades en Canarias, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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