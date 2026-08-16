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Estudios con piscina en venta en Canarias, Španjolska

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Santa Cruz de Tenerife
30
Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
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9 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Torviscas Alto en el complejo Laguna Park II. Salón, cocina americana, b…
$110,797
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estudio en el territorio del complejo Island Village, Costa Adeje. Se encuentra a poca di…
$139,954
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Estudio en Miraverde, Španjolska
Estudio
Miraverde, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Estudio en la zona más exclusiva del sur de Tenerife, a solo 5 minutos a pie de Playa de Fan…
$156,282
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
En venta hay un hermoso estudio en el complejo de Santa María, en la zona de San Eugenio Baj…
$185,440
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
En el acogedor complejo residencial Las Barandas, que se encuentra en el primer estudio cost…
$145,786
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Se vende estudio en Castle Harbor en Los Cristianos. Totalmente amueblado, consta de una sal…
$162,114
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TekceTekce
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Se vende estudio con una superficie total de 40 m2.  Salón, cocina americana, pequeño hall d…
$154,533
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. Salón, cocina americana equipada, baño …
$92,137
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Estudio 1 habitacion en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Estudio a la venta en el complejo Green Park, en la zona de Gold del Sur. En el territorio d…
$89,804
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Parámetros de las propiedades en Canarias, Španjolska

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