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Adosados con piscina en Venta en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

Los Alcazares
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San Pedro del Pinatar
24
Torre-Pacheco
11
Fuente Alamo de Murcia
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2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Moderna y generosa casa adosada con amplia terraza en la azotea, piscina privada y hermoso j…
$482,662
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Elegante y espaciosa casa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea y jardín, u…
$436,694
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Parámetros de las propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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