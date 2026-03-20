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Áticos con piscina en Venta Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

Los Alcazares
63
San Pedro del Pinatar
45
Torre-Pacheco
42
Cartagena
14
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1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3
Impresionante ático con terraza en la azotea, piscina comunitaria y zonas verdes en una zona…
$457,814
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

con Jardín
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