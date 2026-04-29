Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Campo de Cartagena y Mar Menor
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vista a la montaña

Áticos en la montaña en Venta Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

Los Alcazares
79
San Pedro del Pinatar
46
Torre-Pacheco
42
Cartagena
14
Mostrar más
Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$433,577
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 2
Fantástico ático en la playa con terraza privada en la azotea, vistas al mar y piscinas situ…
$820,280
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir