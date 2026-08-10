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Casas del mar en Venta en Barcelona, Španjolska

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6 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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Casa 5 habitaciones en Sitges, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Sitges, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Número de plantas 3
Casa Adosada con Vistas al Mar y Jardín en Venta en Montgavina Sitges Montgavina es una de l…
$963,245
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Villa 8 habitaciones en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 675 m²
Elegante Villa en Sant Andreu de Llavaneres Cerca de la Naturaleza y el Mar Aproximadamente …
$4,66M
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en Barcelona cerca de la playa Villa …
$2,67M
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Dúplex 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$7,49M
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Chalet 5 habitaciones en Santa Susanna, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Susanna, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Número de plantas 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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