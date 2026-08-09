Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Castelldefels
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Castelldefels, Španjolska

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Dúplex en Els Cañars en Castelldefels. La distancia al centro de Barcelona es de 25 km, la d…
$778,480
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir