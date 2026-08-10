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Apartamentos del mar en venta en Barcelona, Španjolska

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Badalona
12
Cubelles
5
Gava
4
Sitges
3
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9 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Badalona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Badalona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1
Apartamentos de Diseño Moderno en Primera Línea de Mar en El Gorg, Badalona Este complejo re…
$637,590
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Apartamento 5 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$1,38M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$1,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 4/27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$1,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 3
Apartamentos Cerca del Mar en Barcelona ​​Passeig de Colom Con una ubicación ideal en Passei…
$2,64M
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Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 492 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$6,49M
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Ático Ático 4 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$1,16M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Piso 9/27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$2,92M
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Tipos de propiedades en Barcelona

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1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
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