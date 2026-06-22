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Apartamentos con Jardín en venta en Islas Baleares, Španjolska

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San Lorenzo del Cardessar
30
Santa Ponsa
23
Palma de Mallorca
14
Andrach
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ibiza, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ibiza, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Apartamento de alto lujo con vistas panorámicas al mar, piscina y gimnasio Apartamentos e…
$1,43M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Tipos de propiedades en Islas Baleares

áticos
estudios
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Islas Baleares, Španjolska

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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