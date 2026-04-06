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Apartamentos en venta en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska

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52 propiedades total found
Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 60 m²
Descripción del sitio: Introduciendo Eden Beach, un nuevo complejo residencial ubicado en To…
$329,351
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 67 m²
Descripción del sitio: ¿Buscando un lugar que combina el sol mediterráneo, la arquitectura m…
$193,028
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Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 86 m²
Descripción del objeto: En el sur de la Costa Blanca española, en un lugar donde la tradició…
$461,549
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Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 82 m²
Descripción del sitio: En la pintoresca ciudad de Agilas, ofrecemos una residencia exclusiva…
$340,233
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 115 m²
Description of object: An exclusive residence with 11 carefully designed units is being buil…
$400,949
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 61 m²
Descripción del objeto: En el corazón de una agradable zona residencial en Bigastro, ofrecem…
$240,455
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Melrose VillasMelrose Villas
Apartamento en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Apartamento
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 75 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un exclusivo apartamento de 3 habitaciones en planta …
$358,563
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Área 85 m²
Descripción del objeto: Estamos encantados de presentarle un apartamento exclusivo, del que …
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Área 122 m²
Descripción del sitio: ¿Buscando un lugar que combina el sol mediterráneo, la arquitectura m…
$239,996
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Área 120 m²
Descripción del sitio: En la popular zona de Playa Flamenca, en el corazón de Orihuela Costa…
$563,046
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 124 m²
Descripción del sitio: En el corazón de la pintoresca ciudad mediterránea de Agilas, en la o…
$740,036
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 73 m²
Descripción del objeto: Un nuevo complejo residencial está siendo construido en la popular P…
$374,028
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 121 m²
Descripción del objeto: En la encantadora ciudad portuaria de Guardamar del Segura, ofrecemo…
$515,505
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Área 65 m²
Descripción del objeto: Presentamos un exclusivo apartamento de 3 habitaciones con una super…
$312,740
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 113 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un complejo residencial de 43 apartamentos …
$372,309
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Área 77 m²
Descripción del objeto: En la prestigiosa zona de Cabo Roig, encontrará un complejo residenc…
$457,081
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Área 79 m²
Descripción del sitio: En el encantador Benijofar se encuentra este acogedor complejo reside…
$289,829
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Área 174 m²
Descripción del sitio: En la encantadora zona de Santa Pola se encuentra en construcción un …
$652,973
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Área 157 m²
Descripción del objeto: ¿Sueñas con una vida con vistas al mar, un café matutino en una terr…
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Área 85 m²
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Área 72 m²
Description of object: In the charming seaside town of Santa Pola, we offer you a residentia…
$280,664
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Área 91 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una residencia única compuesta por nueve apartamentos de d…
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Área 169 m²
Descripción del sitio: En la prestigiosa zona de Playa Flamenca se está construyendo un comp…
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Área 77 m²
Descripción del sitio: Imagina un lugar donde cada día comienza con vistas a las zonas verde…
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Área 94 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento moderno con cuatro dormitorios y una sup…
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Área 80 m²
Descripción del objeto: En el encantador entorno de La Nucía, se está construyendo una resid…
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Área 97 m²
Descripción del objeto: En un encantador complejo residencial en Benijófar, ofrecemos 31 apa…
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Área 64 m²
Description of object: If you are looking for modern and comfortable living in Spain, Mar de…
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Área 152 m²
Descripción del objeto: Presentamos una residencia de 57 unidades que ofrece una amplia gama…
$1,31M
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Área 102 m²
Descripción del objeto: Presentamos una oportunidad única para invertir en el futuro en Guar…
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