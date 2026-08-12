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San Pedro Alcantara
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22 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Casa adosada elevada con amplias terrazas y piscina situada en un complejo de golf con acces…
$734,309
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Fantástica casa adosada en la esquina con cocina completamente equipada, grandes terrazas, g…
$682,369
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Impresionante casa adosada con espectaculares vistas al mar, una gran terraza bañada por el …
$517,810
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Casa adosada moderna de nueva construcción con vistas panorámicas al mar, hermosa terraza en…
$403,932
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Impresionante casa adosada con cocina completamente equipada, terraza privada en la azotea y…
$688,046
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 1
Lujosa casa adosada en campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina comunitaria en me…
$803,549
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Número de plantas 1
Chalet de lujo con piscina comunitaria, terraza y amplio jardín situado junto a un campo de …
$926,972
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cuevas del Almanzora, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cuevas del Almanzora, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Casa adosada de lujo para llave en mano en un campo de golf con piscina, gran terraza e impr…
$351,813
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Espaciosa casa adosada de lujo con una gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impr…
$715,044
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Brillante casa adosada con jardín exuberante, piscinas, gimnasio y club social situado en un…
$517,367
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Impresionante casa adosada con una enorme terraza en la azotea, jardín, piscina privada y gi…
$835,435
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Adosado de lujo con enorme terraza, jardín, piscina comunitaria y gimnasio situado junto a u…
$1,03M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Brillante casa adosada nueva con terraza en la azotea y vistas panorámicas al mar, situada e…
$483,793
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Fantástica casa adosada frente al mar con amplias terrazas, piscina comunitaria y aparcamien…
$468,537
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Brillante casa adosada con excelentes vistas al mar enclavada en un complejo residencial con…
$850,687
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Lujosa casa adosada con impresionantes vistas panorámicas desde una gran terraza solarium y …
$682,866
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Mijas, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Impresionante casa adosada con piscina situada dentro de un resort de golf premium con gimna…
$785,961
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Exclusiva casa adosada con bonitas vistas al mar ubicada en un complejo residencial premium …
$700,227
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Elegante casa adosada con terrazas orientadas al mar, acabados de alta gama y jardines priva…
$448,460
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
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Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Número de plantas 2
Opulenta casa adosada enclavada en un campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina co…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
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Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Hermosa casa adosada moderna con un gran jardín y terraza privada en la azotea con impresion…
$892,416
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Impresionante adosado con enorme terraza, jardín, piscina privada y gimnasio situado junto a…
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Parámetros de las propiedades en Andalucía, Španjolska

con Garaje
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con Vista a la montaña
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