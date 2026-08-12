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Adosados en la montaña en Venta en Andalucía, Španjolska

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San Pedro Alcantara
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Espectaculares Casas con Vistas Panorámicas en el Entorno Natural de Mijas La promoción se e…
$1,11M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de Obra Nueva en una Codiciada Ubicación junto a la Playa en Almuñecar Este n…
$489,545
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 3
Amplios Adosados Cerca del Campo de Golf en Manilva Los adosados están situados en la ciudad…
$600,520
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Casa adosada elevada con amplias terrazas y piscina situada en un complejo de golf con acces…
$734,309
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de primera calidad con jardines privados junto a la playa en Fuengirola Este …
$800,333
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Impresionante casa adosada con espectaculares vistas al mar, una gran terraza bañada por el …
$517,810
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 1
Lujosa casa adosada en campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina comunitaria en me…
$803,549
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Adosados Funcionales en Primera Línea de Golf con Calificación de Eficiencia Energética "A" …
$752,695
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Número de plantas 1
Chalet de lujo con piscina comunitaria, terraza y amplio jardín situado junto a un campo de …
$926,972
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cuevas del Almanzora, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cuevas del Almanzora, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Casa adosada de lujo para llave en mano en un campo de golf con piscina, gran terraza e impr…
$351,813
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Brillante casa adosada nueva con terraza en la azotea y vistas panorámicas al mar, situada e…
$483,793
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Número de plantas 2
Casas de Diseño Junto al Mar en Manilva Manilva es una zona en desarrollo dentro de un clim…
$578,024
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Brillante casa adosada con excelentes vistas al mar enclavada en un complejo residencial con…
$850,687
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 3
Villas Adosadas con Vistas al Golf en un Rico Complejo en Mijas, Málaga Mijas es una popular…
$1,08M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Lujosa casa adosada con impresionantes vistas panorámicas desde una gran terraza solarium y …
$682,866
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Viviendas de lujo con piscina y vistas panorámicas al mar en Mijas Costa Mijas Costa es un d…
$1,29M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Impresionante casa adosada con piscina situada dentro de un resort de golf premium con gimna…
$785,961
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 2
Elegantes Villas con Vistas al Mar en Rincon de la Victoria Las villas están situadas en Rin…
$806,354
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Número de plantas 2
Opulenta casa adosada enclavada en un campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina co…
$582,172
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Número de plantas 2
Espectaculares Casas con Vistas Panorámicas en el Entorno Natural de Mijas La promoción se e…
$1,23M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Número de plantas 3
Casas Adosadas de Lujo con Piscina Privada en una Ubicación Exclusiva de Estepona Este nuevo…
$1,20M
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Parámetros de las propiedades en Andalucía, Španjolska

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con Terraza
con Vistas al mar
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