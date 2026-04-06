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Apartamentos en la montaña en venta en Almeria, Španjolska

Vera
75
El Ejido
13
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3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 2
Brillante apartamento en la planta baja con jardín privado situado frente a la playa en un r…
$439,036
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Vera, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 5
Un apartamento brillante en la planta baja con un precioso jardín, piscina estilo resort y e…
$309,761
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Apartamento 4 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Vera, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 5
Apartamento refinado en la planta baja con jardín privado, piscina cubierta climatizada y ac…
$328,413
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Tipos de propiedades en Almeria

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Almeria, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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