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Villas cerca del club de golf en venta en Alicante, Španjolska

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Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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con Piscina
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De lujo
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