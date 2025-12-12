  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Óblast de Smolensk, Rusia

Smolensk
3
Barrio residencial ZhK Zagore
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2022
Número de plantas 10
El complejo residencial Zagorye en Hippodrome Train cambiará su comprensión de la comodidad y la amabilidad con el medio ambiente. Ubicado en una zona verde tranquila, combina perfectamente una excelente accesibilidad de transporte, proximidad al centro de la ciudad. LCD es un edificio resi…
Креативное бюро
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
El complejo de viviendas Chocolate cambiará su comprensión de la comodidad y la seguridad. Ubicado en una zona tranquila y verde en el centro de Smolensk, combina perfectamente una excelente disponibilidad de transporte, disponibilidad de tiendas y otra infraestructura urbana a poca distanci…
Креативное бюро
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
“New Smolensk” - es un proyecto a gran escala que puede alcanzar su alcance y consideración. El territorio de la parte sur de la ciudad está planeado para el desarrollo. Smolensk, con una superficie de más de 200 hectáreas. El área total de viviendas construidas será de varios millones de me…
Креативное бюро
