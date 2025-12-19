  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Óblast de Leningrado, Rusia

Complejo residencial A101 Vsevolozhsk
Vsevolozhsk, Rusia
$37,271
Año de construcción 2025
The neighborhoods where nature begins. As soon as you leave the bustling St. Petersburg, you find yourself in the historical and prestigious Vsevolozhsk, all as if drowning in pine forests! The place combines a luxurious natural environment and all the attributes of a developed city. We …
A101
Complejo residencial A101 Lagolovo
Villozi, Rusia
$34,266
Año de construcción 2025
Un lugar para vivirEstamos construyendo una ciudad moderna a los pies del famoso Duderhof Heights, en el abrazo de los lagos más puros y pintorescos macizos verdes, lleno de todo lo necesario para una vida feliz. Paseos emocionantes a lo largo de la ecotropía y una impresionante vista desde …
A101
