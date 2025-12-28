  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Kommunarka, Rusia

Moscú
19
Kaliningrado
19
Northwestern Federal District
27
Distrito federal Central
39
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Kommunarka, Rusia
de
$74,036
Año de construcción 2025
Zen de la gran ciudad El nuevo barrio Zen Quarters se está construyendo en el suroeste de la capital, a lo largo de la costa del pintoresco estanque Ivanovsky y el río Varvarka. El proyecto se basa en la "combinación de lo incongruente", la armonía de lo simple y lo refinado, lo natural y l…
Desarrollador
A101
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Rusia
de
$153,488
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Ubicación del complejo: En el complejo residencial de clase confort-plus "1st Yasenevsky" las ventajas de dos estilos de vida están disponibles. Después de todo, a poca distancia del metro, una escuela con una piscina de 25 metros y un clúster de TI y al mismo tiempo hasta 63 hectáreas de pa…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rusia
de
$121,475
Año de construcción 2022
esquina de Barcelona en Moscú Distritos españoles „ ” complejo residencial separado y tranquilo – br / br /> Actualmente se está construyendo un segundo distrito del proyecto con edificios residenciales - y Clase ejecutiva -, tiendas, cafeterías, servicios domésticos, jardines de infancia …
Desarrollador
A101
Barrio residencial Prokshino
Kommunarka, Rusia
de
$119,740
Año de construcción 2022
Área 20–121 m²
641 objeto inmobiliario 641
¡Viva! Job! ¡Descansen! La zona residencial " Prokshino está situada en el borde de un gran estanque, a 500 m de una estación subterránea existente. La costa correrá casi un kilómetro a lo largo de las casas. Cerca hay una gran empresa - un cuarto con centro comercial y deportes - un grupo d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
20.2 – 57.1
147,461 – 315,435
Apartamentos 2 habitaciones
33.9 – 92.5
211,795 – 373,777
Apartamentos 3 habitaciones
56.5 – 90.1
302,242 – 477,739
Apartamentos 4 habitaciones
66.5 – 120.5
319,490 – 570,323
Desarrollador
A101
