  2. Rusia
  3. Mytishchi Urban Okrug
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Mytishchi Urban Okrug, Rusia

Moscú
19
Kaliningrado
19
Northwestern Federal District
27
Óblast de Leningrado
2
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
de
$122,054
Año de construcción 2021
Número de plantas 22
Ubicación del complejo: Siente la belleza de la vida en un pequeño pueblo europeo sin ir a Moscú. Aquí todo está cerca y pensado para usted: tiendas, panaderías, lavanderías, farmacias y salones de belleza a poca distancia. La disponibilidad de la despensa le permitirá mantener el orden perf…
Desarrollador
ГК "ФСК"
