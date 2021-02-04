Piso en edificio nuevo КЛО 17

Venta: Apartamento de 1 habitación, 105.9 m2, en la 2 planta de la exclusiva casa Clos 17 club en el centro de Moscú. Clos 17 es la casa familiar perfecta, situada en una calle tranquila en el histórico Starovagankovsky Lane, a pocos pasos del Kremlin. Ofrece residencias y áticos exclusivos para aquellos que valoran la privacidad absoluta, una comunidad distinguida y la vida rodeada de monumentos culturales. La arquitectura de Clos 17 fue desarrollada por la famosa oficina de Arquitectura Clásica de París bajo la dirección de Dominique Hertenberger. Combina magistralmente proporciones estrictas, líneas limpias del modernismo industrial y la sofisticación del Art Deco. Este es un mundo cerrado de elegancia, donde cada detalle es perfeccionado. La piedra natural, el ladrillo y el bronce patinado en la fachada recuerdan las nobles tradiciones de los ateliers parisinos. Las ventanas de cola llenan las residencias con luz, y cada línea de la fachada está meticulosamente elaborada con precisión francesa. Dentro de los terrenos privados y paisajísticos del proyecto se encuentra un jardín de patio cerrado, un espacio pensado para la contemplación, donde la elegancia del arte paisajístico francés satisface la comodidad de la vida moderna. Cada residencia cuenta con amplios diseños con techos de hasta 4 metros de altura, ventanas panorámicas que ofrecen vistas al Kremlin y la Catedral de Cristo el Salvador, y la posibilidad de personalización para satisfacer las necesidades individuales del futuro propietario.