  2. Rusia
  3. Moscú
  Piso en edificio nuevo КЛО 17

Piso en edificio nuevo КЛО 17

Moscú, Rusia
de
$2,97M
;
16
ID: 33177
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 4013614
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 16/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Distrito federal Central
  • Ciudad
    Moscú
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 m)
  • Metro
    Arbatskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 300 m)
  • Metro
    Borovitskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Kropotkinskaya (~ 800 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Venta: Apartamento de 1 habitación, 105.9 m2, en la 2 planta de la exclusiva casa Clos 17 club en el centro de Moscú. Clos 17 es la casa familiar perfecta, situada en una calle tranquila en el histórico Starovagankovsky Lane, a pocos pasos del Kremlin. Ofrece residencias y áticos exclusivos para aquellos que valoran la privacidad absoluta, una comunidad distinguida y la vida rodeada de monumentos culturales. La arquitectura de Clos 17 fue desarrollada por la famosa oficina de Arquitectura Clásica de París bajo la dirección de Dominique Hertenberger. Combina magistralmente proporciones estrictas, líneas limpias del modernismo industrial y la sofisticación del Art Deco. Este es un mundo cerrado de elegancia, donde cada detalle es perfeccionado. La piedra natural, el ladrillo y el bronce patinado en la fachada recuerdan las nobles tradiciones de los ateliers parisinos. Las ventanas de cola llenan las residencias con luz, y cada línea de la fachada está meticulosamente elaborada con precisión francesa. Dentro de los terrenos privados y paisajísticos del proyecto se encuentra un jardín de patio cerrado, un espacio pensado para la contemplación, donde la elegancia del arte paisajístico francés satisface la comodidad de la vida moderna. Cada residencia cuenta con amplios diseños con techos de hasta 4 metros de altura, ventanas panorámicas que ofrecen vistas al Kremlin y la Catedral de Cristo el Salvador, y la posibilidad de personalización para satisfacer las necesidades individuales del futuro propietario.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 96.9 – 105.9
Precio por m², USD 30,671 – 40,895
Precio del apartamento, USD 2,97M – 4,13M
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 152.6 – 153.5
Precio por m², USD 29,393 – 37,700
Precio del apartamento, USD 4,48M – 5,79M
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 217.7
Precio por m², USD 30,032 – 38,339
Precio del apartamento, USD 6,54M – 8,35M

Localización en el mapa

Moscú, Rusia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Volver a Dejar una solicitud
