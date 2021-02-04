Complejo residencial Russkaa Evropa

  1. Realting.com
Kaliningrado, Rusia
$173,531
$2,262/m²
7
ID: 27348
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Kaliningrad
  • Ciudad
    Kaliningrado

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase de confort
  • Número de plantas
    9

Sobre el complejo

Sobre el complejo

El Ecoquarter de Europa Rusa constará de 6 complejos residenciales y un grupo educativo construido sobre el principio de una ciudad lenta. La superficie total del trimestre es de más de 20 hectáreas. El proyecto está diseñado para 7-10 años y será implementado para 2030.

El primer complejo del Ekoquartal llamado Dirección de la Felicidad consta de 5 edificios residenciales para 641 apartamentos, encargados en 2023.

Características adicionales:

  • Techos de casas como áreas de recreación en el aire fresco - ahora en el techo se puede hacer deportes y yoga, organizar reuniones con amigos y disfrutar de vistas impresionantes.
  • Aparcamiento para coches alrededor del Ekoquartal y debajo de él - en el estacionamiento subterráneo también hay habitaciones de almacenamiento espaciosas.
  • La presencia en el territorio del ecocuartro de todas las instalaciones socialmente significativas: escuela, guardería, clínica infantil y todo lo necesario para el ocio - restaurantes, cafés, clubes deportivos, escuelas de desarrollo para niños, tiendas, salones de belleza, etc.
  • Variedad de diseños: apartamentos de uno, dos, tres y cuatro habitaciones con una superficie de 51,8 a 168,4 metros cuadrados.

Kaliningrad es una ciudad verdaderamente única que combina culturas europeas y eslavas. Esta región es la única zona económica especial en Rusia con un régimen fiscal preferencial para inversores y empresarios.

Lo que Kaliningrad ofrece inversores:

  • Cero tasa de rendimiento en los primeros 6 años del proyecto (el comienzo del proyecto es la recepción del primer beneficio)
  • Tasa tributaria de ingresos – 10% para 7-12 años de ejecución del proyecto
  • Cero impuesto sobre la propiedad para los primeros 6 años, de 7 a 12 años - 1.1 %
  • Primas de seguro para los primeros 7 años del proyecto – 7,6% en lugar del 30%
  • Beneficios de los pagos aduaneros para el equipo importado

Las ventajas adicionales para los residentes e inversores de la región de Kaliningrad son la proximidad a Europa y la ubicación casi central en términos de logística de las principales rutas europeas. No debemos olvidar el importante aumento de la migración registrado en el último decenio, lo que significa que la construcción de viviendas es uno de los impulsores del desarrollo de la región.

El 10 de noviembre de 2021, el primer complejo residencial “Aseso de la Felicidad” en el ecocuartro de Europa rusa en Kaliningrad se convirtió en el ganador del Concurso Nacional CREDO en el Congreso Internacional de Vivienda de San Petersburgo.

Localización en el mapa

Kaliningrado, Rusia

