Piso en edificio nuevo LUCE

Venta: Apartamento de 2 habitaciones, 144.57 m2, situado en la 2 planta de la residencia familiar de Luce. Luce es una residencia de lujo en el centro histórico de Moscú, a pasos del Kremlin. Se compone de 43 apartamentos y 3 amplios áticos diseñados para aquellos que valoran la privacidad, el espacio y la sofisticación. Diseño y Arquitectura El concepto arquitectónico de la casa del club de Luce fue desarrollado por la reconocida firma italiana Archea Associati, fundada por Marco Casamonti en Florencia en 1988. Cada detalle en Luce ha sido meticulosamente considerado para proporcionar a los residentes el máximo confort y placer estético. La pieza central es un gran vestíbulo con techos de 9 metros, que conecta tres grupos de entrada: el vestíbulo occidental con un salón de música y el vestíbulo oriental con una biblioteca. Landscaping & Amenities El verdadero tesoro de Luce es su jardín secreto. Sendas tranquilas viento a través de espacios sombreados, creando numerosos rincones acogedores para la relajación y la contemplación. Un paseo por los callejones sombreados del jardín se convierte en una forma de meditación, ayudando a los residentes a relajarse y recargarse sin salir de casa. Los espacios y servicios exclusivos del hotel incluyen sala de belleza, gimnasio y estudio de yoga, sala de juegos infantil, sala de tutoría privada y sala de reuniones. Ingeniería " Características Cada apartamento está equipado con: suministro individual y ventilación de escape con purificación de aire y aire acondicionado; sistema de humidificación de aire; purificación y ablandamiento de agua; suministro de agua caliente ininterrumpida; un sistema "Smart Home" para clima, iluminación, persianas y protección de fugas, con opciones para servicios adicionales; y terrazas climatizadas y balcones. Las características de todo el edificio incluyen: mayor cobertura celular y Wi-Fi en todas partes, incluyendo el jardín y el estacionamiento; ascensores silenciosos acabados de diseño; suelo calentado en entradas; eliminación de residuos de vacío. Seguridad está asegurada por videovigilancia 24/7 en todo el complejo y automático reconocimiento de placas para el acceso al estacionamiento. Aparcamiento Estacionamiento de nivel único con espacios ampliados.