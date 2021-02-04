  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Moscú
  Piso en edificio nuevo LUCE

Piso en edificio nuevo LUCE

Moscú, Rusia
de
$2,65M
;
7
ID: 33175
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3657380
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 16/1/26

Localización

  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Distrito federal Central
  • Ciudad
    Moscú
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 m)
  • Metro
    Arbatskaya (~ 200 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 400 m)
  • Metro
    Borovitskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Kropotkinskaya (~ 800 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Sobre el complejo

Venta: Apartamento de 2 habitaciones, 144.57 m2, situado en la 2 planta de la residencia familiar de Luce. Luce es una residencia de lujo en el centro histórico de Moscú, a pasos del Kremlin. Se compone de 43 apartamentos y 3 amplios áticos diseñados para aquellos que valoran la privacidad, el espacio y la sofisticación. Diseño y Arquitectura El concepto arquitectónico de la casa del club de Luce fue desarrollado por la reconocida firma italiana Archea Associati, fundada por Marco Casamonti en Florencia en 1988. Cada detalle en Luce ha sido meticulosamente considerado para proporcionar a los residentes el máximo confort y placer estético. La pieza central es un gran vestíbulo con techos de 9 metros, que conecta tres grupos de entrada: el vestíbulo occidental con un salón de música y el vestíbulo oriental con una biblioteca. Landscaping & Amenities El verdadero tesoro de Luce es su jardín secreto. Sendas tranquilas viento a través de espacios sombreados, creando numerosos rincones acogedores para la relajación y la contemplación. Un paseo por los callejones sombreados del jardín se convierte en una forma de meditación, ayudando a los residentes a relajarse y recargarse sin salir de casa. Los espacios y servicios exclusivos del hotel incluyen sala de belleza, gimnasio y estudio de yoga, sala de juegos infantil, sala de tutoría privada y sala de reuniones. Ingeniería " Características Cada apartamento está equipado con: suministro individual y ventilación de escape con purificación de aire y aire acondicionado; sistema de humidificación de aire; purificación y ablandamiento de agua; suministro de agua caliente ininterrumpida; un sistema "Smart Home" para clima, iluminación, persianas y protección de fugas, con opciones para servicios adicionales; y terrazas climatizadas y balcones. Las características de todo el edificio incluyen: mayor cobertura celular y Wi-Fi en todas partes, incluyendo el jardín y el estacionamiento; ascensores silenciosos acabados de diseño; suelo calentado en entradas; eliminación de residuos de vacío. Seguridad está asegurada por videovigilancia 24/7 en todo el complejo y automático reconocimiento de placas para el acceso al estacionamiento. Aparcamiento Estacionamiento de nivel único con espacios ampliados.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 78.3 – 96.6
Precio por m², USD 33,866 – 37,700
Precio del apartamento, USD 2,65M – 3,64M
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 136.8 – 170.9
Precio por m², USD 31,949 – 38,339
Precio del apartamento, USD 4,55M – 6,44M
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 194.0 – 296.1
Precio por m², USD 31,310 – 38,978
Precio del apartamento, USD 6,34M – 9,65M
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 268.2 – 302.6
Precio por m², USD 41,534 – 51,118
Precio del apartamento, USD 11,14M – 15,47M

Localización en el mapa

Moscú, Rusia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Volver a Dejar una solicitud
Mostrar contactos
