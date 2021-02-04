  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Forum

Moscú, Rusia
de
$1,82M
;
15
ID: 33176
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3454125
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 16/1/26

Localización

  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Distrito federal Central
  • Ciudad
    Moscú
  • Metro
    Prospekt Mira (~ 900 m)
  • Metro
    Sukharevskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Trubnaya (~ 700 m)
  • Metro
    Tsvetnoy Bulvar (~ 500 m)
  • Metro
    Turgenevskaya (~ 1000 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    13

Sobre el complejo

Un apartamento de 3 habitaciones con una superficie total de 170.1 m2 en la 12a planta está disponible para la compra del desarrollador, MR Private. FORUM Club House es el hito arquitectónico de Tsvetnoy Boulevard. Su arquitectura audaz es el trabajo de la oficina de vanguardia "Tsymaylo, Lyashenko & Partners". El vestíbulo del proyecto es un odo para Bauhaus. No hay espacio para detalles aleatorios: sólo líneas limpias y luz que fluye a través de ventanas panorámicas. Los residentes tienen acceso a un jardín privado con vegetación durante todo el año. Un total de 53 apartamentos, con superficies de hasta 190 m2, alturas de techo de hasta 3,5 m, áticos de dos niveles y terrazas. Servicios in situ: zona SPA y gimnasio. Un estilo impecable de mediados de siglo termina usando materiales premium. Diseños amplios y bien pensados para todos los escenarios de la vida.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 73.5 – 73.6
Precio por m², USD 24,754 – 25,508
Precio del apartamento, USD 1,82M – 1,88M
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 86.4 – 123.9
Precio por m², USD 20,268 – 25,700
Precio del apartamento, USD 2,01M – 3,07M
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 148.9 – 170.5
Precio por m², USD 24,869 – 30,978
Precio del apartamento, USD 3,70M – 5,27M

Localización en el mapa

Moscú, Rusia
Educación
Cuidado de la salud

