Piso en edificio nuevo Forum

Un apartamento de 3 habitaciones con una superficie total de 170.1 m2 en la 12a planta está disponible para la compra del desarrollador, MR Private. FORUM Club House es el hito arquitectónico de Tsvetnoy Boulevard. Su arquitectura audaz es el trabajo de la oficina de vanguardia "Tsymaylo, Lyashenko & Partners". El vestíbulo del proyecto es un odo para Bauhaus. No hay espacio para detalles aleatorios: sólo líneas limpias y luz que fluye a través de ventanas panorámicas. Los residentes tienen acceso a un jardín privado con vegetación durante todo el año. Un total de 53 apartamentos, con superficies de hasta 190 m2, alturas de techo de hasta 3,5 m, áticos de dos niveles y terrazas. Servicios in situ: zona SPA y gimnasio. Un estilo impecable de mediados de siglo termina usando materiales premium. Diseños amplios y bien pensados para todos los escenarios de la vida.