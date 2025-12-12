  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Kommunarka, Rusia

Barrio residencial Skandinaviya
Kommunarka, Rusia
de
$121,475
Año de construcción 2022
Área 20–123 m²
304 objetos inmobiliarios 304
El arte de una vida feliz La base del proyecto – el estilo de vida de los países nórdicos, que están constantemente liderando en « calificaciones de felicidad ». LCD « Escandinavia » está siendo construido en la frontera del Parque Forestal Butov en la parte suroeste ambientalmente amigabl…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Apartamentos 2 habitaciones
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Apartamentos 3 habitaciones
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Apartamentos 4 habitaciones
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Apartamentos 5 habitaciones
123.0
537,819
Desarrollador
A101
En el mapa
