  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Leninsky District
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Leninsky District, Rusia

Vídnoye
1
Sapronovo
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Rusia
de
$80,148
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 24
Ubicación del complejo: El primer complejo de Donskoy se encuentra a 7 km de la carretera de circunvalación de Moscú a lo largo de la autopista M-4 Don. Combina todas las ventajas de un entorno urbano confortable y un entorno natural. El proyecto es un gran porcentaje de apartamentos de 2-3 …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Mostrar todo Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Rusia
de
$83,176
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 24
Área 23–113 m²
242 objetos inmobiliarios 242
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
22.9 – 47.7
84,049 – 165,375
Apartamentos 2 habitaciones
44.0 – 71.0
129,972 – 175,860
Apartamentos 3 habitaciones
62.6 – 85.9
159,340 – 239,185
Apartamentos 4 habitaciones
89.3 – 112.8
218,188 – 272,926
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Rusia
de
$118,555
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Ubicación del complejo: Una de las ventajas de los proyectos de 1-DSC es las grandes logias acristaladas. Otra ventaja es el formato Euro justo. Todo el proyecto incluye un sistema hogareño inteligente. El paquete instalado de dispositivos incluye: Relé WiFi para gestionar grupos de consumid…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
TekceTekce
En el mapa
Realting.com
Ir