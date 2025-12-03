  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Svetlogorskij gorodskoj okrug, Rusia

Svetlogorsk
2
Apart - hotel Elybay
Svetlogorsk, Rusia
de
$156,928
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 38 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tu refugio privado frente al mar — apartamentos premium ELYBAY en la costa del Báltico Imagina despertar con el sonido de las olas, abrir las ventanas panorámicas y ver salir el sol sobre el mar Báltico. Café por la mañana con vista al mar, traslados en Mercedes-Benz V-Class bajo demanda …
Desarrollador
ElyBay
Dejar una solicitud
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Svetlogorsk, Rusia
de
$101,131
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
LCD Svetlogorsk 3 — no es solo un complejo de edificios residenciales, es un microdistrito completo que consta de más de 1000 apartamentos. Edificios de baja altura cerca del mar, a los que 1000 metros, locales comerciales de diversos tipos en los primeros pisos de — son la clave de la comod…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
