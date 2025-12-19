  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Óblast de Moscú
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Óblast de Moscú, Rusia

Leninsky District
3
Khimki Urban Okrug
1
Vídnoye
1
Sapronovo
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Rusia
de
$107,901
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Ubicación del complejo: Una de las ventajas de los proyectos de 1-DSC es las grandes logias acristaladas. Otra ventaja es el formato Euro justo. Todo el proyecto incluye un sistema hogareño inteligente. El paquete instalado de dispositivos incluye: Relé WiFi para gestionar grupos de consumid…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Mostrar todo Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia
de
$74,610
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 29–87 m²
24 objetos inmobiliarios 24
Ubicación del complejo: Para crear un espacio armonioso, el proyecto tiene toda la infraestructura necesaria, desde patios cerrados con parques infantiles y zonas de recreación, un gimnasio con mini-saunas y una habitación infantil, hasta un terraplén ajardinado, donde se ubicará un gran cen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Apartamentos 2 habitaciones
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Apartamentos 3 habitaciones
86.8
263,083
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Liúbertsy, Rusia
de
$118,228
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 25
Área 28–110 m²
38 objetos inmobiliarios 38
Ubicación del complejo: La sensación de un hogar acogedor debe comenzar con la entrada. Intentamos proporcionar todos los matices para que nuestros ascensores cumplan con los requisitos modernos más estrictos. Un patio sin coches, un lugar cerrado, seguro y seguro con acceso conveniente para…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Apartamentos 2 habitaciones
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Apartamentos 3 habitaciones
77.8
255,572
Apartamentos 4 habitaciones
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Mostrar todo Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Aprelevka, Rusia
de
$105,035
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ubicación del complejo: Un complejo residencial único situado a 20 minutos de Moscú en la carretera de Kiev y rodeado de bosque prístino. En Abril Park es fácil disfrutar de la vida en la naturaleza sin renunciar al nivel habitual de confort. Esto es posible debido a la combinación única de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.3
146,254
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Mostrar todo Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Rusia
de
$83,176
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 24
Área 23–113 m²
241 objeto inmobiliario 241
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Apartamentos 2 habitaciones
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Apartamentos 3 habitaciones
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Apartamentos 4 habitaciones
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Mostrar todo Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
de
$122,496
Año de construcción 2021
Número de plantas 9
Ubicación del complejo: Siente la belleza de la vida en un pequeño pueblo europeo sin ir a Moscú. Aquí todo está cerca y pensado para usted: tiendas, panaderías, lavanderías, farmacias y salones de belleza a poca distancia. La disponibilidad de la despensa le permitirá mantener el orden perf…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Rusia
de
$80,148
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 24
Ubicación del complejo: El primer complejo de Donskoy se encuentra a 7 km de la carretera de circunvalación de Moscú a lo largo de la autopista M-4 Don. Combina todas las ventajas de un entorno urbano confortable y un entorno natural. El proyecto es un gran porcentaje de apartamentos de 2-3 …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Jimki, Rusia
de
$89,625
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 17
Ubicación del complejo: El 1er complejo residencial de Sheremetyevo se encuentra en el centro mismo de Podrezkovo, desde él sólo 6 minutos a pie de la estación ferroviaria del mismo nombre y planeado para la apertura del IDC-3. El complejo es luminoso y acogedor, vestíbulo, gran silla de rue…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir