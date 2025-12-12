  1. Realting.com
  Rusia
  Moscú
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Moscú, Rusia

TOP TOP
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Mostrar todo Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$2,48M
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Área 61–265 m²
132 objetos inmobiliarios 132
Heatherwick Studio y Paris Classical Architecture traen su talento inconmensurable a la tarea de reconstruir lo que una vez fue — y pronto volverá a ser— el barrio más deseable de Moscú. La arquitectura reinventa el patrimonio atreviéndose a reimaginar fachadas históricas de larga data con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.8 – 152.9
2,44M – 11,39M
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 190.8
3,89M – 10,94M
Apartamentos 3 habitaciones
164.1 – 241.9
5,81M – 12,75M
Apartamentos 4 habitaciones
264.3 – 265.0
9,91M – 10,54M
Desarrollador
MR
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Rusia
Kommunarka, Rusia
de
$156,274
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Ubicación del complejo: En el complejo residencial de clase confort-plus "1st Yasenevsky" las ventajas de dos estilos de vida están disponibles. Después de todo, a poca distancia del metro, una escuela con una piscina de 25 metros y un clúster de TI y al mismo tiempo hasta 63 hectáreas de pa…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Mostrar todo Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Troitsk, Rusia
Troitsk, Rusia
de
$66,587
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
Todas las ventajas de la capital en el contexto de un paisaje pintorescoEl proyecto a gran escala en el suroeste de Moscú incluye tres nuevos distritos ("cuartos"). Están unidos por una idea común: hacer realidad los sueños de los residentes modernos sobre un espacio urbano interesante, conv…
Desarrollador
A101
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Mostrar todo Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$495,837
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 38
Ubicación del complejo: La ubicación de los edificios del complejo en forma de una estrella de tres puntos, así como diferentes alturas de los edificios permitieron preservar excelentes vistas para casi todos los apartamentos por encima del nivel de árboles. Además, las características espec…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Mostrar todo Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Moscú, Rusia
de
$114,493
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 10
Área 45–56 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos residenciales de clase ejecutiva « Queen 13 » para aquellos que viven y trabajan en el área de Ostankino y aman esta ubicación. / pags Una casa de diez pisos para 205 apartamentos ofrece a los futuros residentes formatos de apartamentos únicos, que incluyen 4 áticos con te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 47.6
163,103 – 187,837
Apartamentos 2 habitaciones
55.5
228,208
Agencia
One Moscow
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Kommunarka, Rusia
de
$119,740
Año de construcción 2022
Área 20–121 m²
661 objeto inmobiliario 661
Vive! ¡Trabajo! ¡Descanso! La zona residencial „ Prokshino se encuentra al borde de un gran estanque, a 500 m de una estación de metro existente. La costa correrá casi un kilómetro a lo largo de las casas. Cerca hay una gran empresa, un barrio con centro comercial y deportes, un grupo de eve…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
20.2 – 57.1
145,168 – 310,528
Apartamentos 2 habitaciones
33.9 – 92.5
208,500 – 368,940
Apartamentos 3 habitaciones
56.5 – 90.1
305,152 – 470,307
Apartamentos 4 habitaciones
66.5 – 120.5
314,520 – 561,451
Desarrollador
A101
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$159,054
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Ubicación del complejo: El moderno proyecto arquitectónico “1st Izmailovsky” es un lugar ideal para vivir, situado en la parte oriental de Moscú rodeado de 14.000 hectáreas de bosque. El complejo está impregnado de un ambiente de estilo de vida y bienestar saludables. El jardín de lila y los…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Mostrar todo Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$657,541
Año de construcción 2030
Número de plantas 90
Área 33–103 m²
80 objetos inmobiliarios 80
Lanzamiento de ventas para apartamentos en ONE – Rascacielos más innovadores de Rusia. Situado en el distrito de negocios más prestigioso de Moscú – Moscú-Ciudad. Ahora disponible: un apartamento de 2 habitaciones con una superficie total de 79.2 m2 en la planta 38. El nuevo complejo residen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.7 – 60.9
627,178 – 1,05M
Apartamentos 2 habitaciones
67.2 – 93.4
1,07M – 1,51M
Apartamentos 3 habitaciones
97.1 – 103.0
1,74M – 1,81M
Desarrollador
MR
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rusia
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rusia
de
$121,475
Año de construcción 2022
Área 84 m²
1 objeto inmobiliario 1
esquina de Barcelona en Moscú Distritos españoles „ ” complejo residencial separado y tranquilo – br / br /> Actualmente se está construyendo un segundo distrito del proyecto con edificios residenciales - y Clase ejecutiva -, tiendas, cafeterías, servicios domésticos, jardines de infancia …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
83.5
295,085
Desarrollador
A101
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$195,494
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 44
Ubicación del complejo: Sky Garden se encuentra en la zona de Pokrovskoye-Streshnevo. En el territorio de esta zona el follaje de ruido del mismo parque de nombres. Una zona verde pintoresca, ríos y canales cercanos, aire fresco limpio de las hojas suburbanas de Moscú es un lugar ideal para …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Marushkino, Rusia
de
$59,999
Año de construcción 2026
Una pequeña tierra natal en un enorme MoscúSe está construyendo un nuevo complejo residencial en una ubicación acogedora y ecológica en el suroeste de la capital. En el entorno inmediato hay aldeas bien cuidadas de baja altura y el pintoresco Parque Forestal de Ulyanovsk. Gracias a esto, se …
Desarrollador
A101
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Mostrar todo Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$240,080
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 29
Área 27–100 m²
40 objetos inmobiliarios 40
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.0 – 42.6
242,504 – 343,744
Apartamentos 2 habitaciones
46.2 – 60.2
333,958 – 479,281
Apartamentos 3 habitaciones
64.1 – 86.9
418,066 – 682,052
Apartamentos 4 habitaciones
90.2 – 100.4
536,100 – 606,940
Desarrollador
ГК "ФСК"
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Mostrar todo Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Kommunarka, Rusia
de
$74,036
Año de construcción 2025
Zen de la gran ciudad El nuevo barrio Zen Quarters se está construyendo en el suroeste de la capital, a lo largo de la costa del pintoresco estanque Ivanovsky y el río Varvarka. El proyecto se basa en la "combinación de lo incongruente", la armonía de lo simple y lo refinado, lo natural y l…
Desarrollador
A101
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Mostrar todo Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$291,225
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
Área 27–141 m²
5 objetos inmobiliarios 5
República — nuevo trimestre premium en Presnensky Val. br / br / El barrio está ubicado en el territorio de los antiguos talleres de reparación de automóviles del ferrocarril Moscú-Alexandrovsky cerca del metro « bielorruso ». En el barrio residencial, Republic erigirá 10 torres res…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.5
355,308
Apartamentos 2 habitaciones
69.9 – 75.2
516,529 – 595,977
Apartamentos 4 habitaciones
140.8
1,11M
Estudio
27.0
229,639
Agencia
One Moscow
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Mostrar todo Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$296,721
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
Área 34–123 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Proyecto representativo premium en el área del prospecto Leningradsky del desarrollador del Bundestag GloraX. El formato del club de la casa ofrece a los residentes una calidad de vida exclusiva y todas las ventajas de un solo entorno social exitoso. br / br…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8
365,705
Apartamentos 2 habitaciones
67.6
433,364
Apartamentos 3 habitaciones
92.0
569,179
Apartamentos 4 habitaciones
122.7
920,556
Estudio
34.2
225,529
Agencia
One Moscow
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$145,368
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 15
Ubicación del complejo: El concepto de mejora combina armoniosamente las características de las dos ciudades. El territorio del complejo fue perforado por flechas de bulevares caminando, copias reducidas de las avenidas de San Petersburgo. Nos esforzamos por que cada elemento de la LCD sea p…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Rusia
Salarevo, Rusia
de
$171,966
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 25
Ubicación del complejo: Todo el vecindario está diseñado en el concepto de “no coches”. Los coches aparcados no estropean el paisaje, y los padres no tienen que preocuparse de mover niños alrededor de la manzana. El territorio del complejo es el reino de los peatones. ¿Qué debes hacer si tie…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Kommunarka, Rusia
de
$121,475
Año de construcción 2022
Área 20–123 m²
303 objetos inmobiliarios 303
El arte de una vida feliz La base del proyecto – el estilo de vida de los países nórdicos, que están constantemente liderando en « calificaciones de felicidad ». LCD « Escandinavia » está siendo construido en la frontera del Parque Forestal Butov en la parte suroeste ambientalmente amigabl…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Apartamentos 2 habitaciones
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Apartamentos 3 habitaciones
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Apartamentos 4 habitaciones
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Apartamentos 5 habitaciones
123.0
537,819
Desarrollador
A101
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Mostrar todo Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$269,035
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 47
Ubicación del complejo: La sensación de un hogar acogedor debe comenzar con la entrada. Intentamos proporcionar todos los matices para que nuestros ascensores cumplan con los requisitos modernos más estrictos. Siempre puedes ver quién llama el teléfono. En cada apartamento conectado paquete …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Mostrar todo Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$176,361
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Ubicación del complejo: En las primeras plantas del complejo Movimiento. Tendrá su propia infraestructura comercial. Así que los residentes del complejo siempre podrán disfrutar del café de su cafetería favorita, ir al minimercado para la leche en el camino a casa y correr a la farmacia. En …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Barrio residencial Yuzhnye sady
Barrio residencial Yuzhnye sady
Barrio residencial Yuzhnye sady
Moscú, Rusia
de
$114,545
Año de construcción 2024
Área 24–101 m²
85 objetos inmobiliarios 85
Verano vive en el sur En el caso sur de Moscú, rodeado de parques, crecerá un nuevo distrito de los jardines del sur. Su nombre sopla la calidez y el aroma de los árboles florecientes. El ambiente relajado del sur crea tonos cálidos y materiales naturales para recubrimientos, una variedad …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
24.1 – 36.1
171,757 – 220,079
Apartamentos 2 habitaciones
36.4 – 54.2
224,965 – 279,614
Apartamentos 3 habitaciones
55.7 – 84.5
284,375 – 385,934
Apartamentos 4 habitaciones
83.1 – 100.6
367,819 – 483,420
Desarrollador
A101
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Mostrar todo Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$153,884
Año de construcción 2025
Área 25–117 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Portland: un barrio costero de 8 casas de hasta 29 pisos de altura con apartamentos de negocios ubicados en el área de Pechatniki, en South Port Street El proyecto arquitectónico « PORTLAND » fue desarrollado por De Architekten Cie. El complejo consta de 2 líneas. Cada uno tiene 4 torres, i…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.4 – 44.8
119,982 – 221,540
Apartamentos 2 habitaciones
56.6 – 90.4
206,082 – 379,665
Apartamentos 3 habitaciones
88.3
313,533
Apartamentos 4 habitaciones
99.9 – 116.6
408,387 – 465,564
Estudio
27.0
160,471
Agencia
One Moscow
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Mostrar todo Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$215,574
Año de construcción 2024
Número de plantas 20
Área 28–136 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto « FORST » se encuentra en un lugar pintoresco en Moscú, cerca del terraplén Simonovskaya. br / Según el sitio web oficial, El proyecto consta de cinco edificios para 808 apartamentos. Algunos apartamentos están equipados con terrazas br / . El patio está ajardinado y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.4
198,453
Apartamentos 2 habitaciones
60.5
303,093
Apartamentos 3 habitaciones
136.5
846,786
Estudio
27.7
159,390
Agencia
One Moscow
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$295,999
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 44
Área 42–162 m²
30 objetos inmobiliarios 30
Ubicación del complejo: Clase Premium a orillas del río Moscú, con acceso directo al terraplén y impresionantes vistas panorámicas! En el terraplén de Shelekikhinskaya, hay un muelle para tranvías del río. Tendrás acceso a la única arteria de transporte de Moscú, que nunca es mermelada de tr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.7
454,951
Apartamentos 3 habitaciones
76.6 – 82.9
572,166 – 848,126
Apartamentos 4 habitaciones
111.2 – 118.2
1,39M – 1,53M
Apartamentos 5 habitaciones
113.7 – 162.2
883,826 – 2,04M
Desarrollador
ГК "ФСК"
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$810,573
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Área 58–138 m²
13 objetos inmobiliarios 13
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
58.0 – 58.6
821,581 – 862,311
Apartamentos 3 habitaciones
96.4 – 128.6
1,40M – 1,73M
Apartamentos 4 habitaciones
135.8 – 137.6
1,72M – 1,81M
Desarrollador
ГК "ФСК"
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Mostrar todo Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$176,302
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Desarrollador
A101
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Mostrar todo Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Moscú, Rusia
Moscú, Rusia
de
$290,164
Año de construcción 2024
Área 41–101 m²
4 objetos inmobiliarios 4
La ciudad club en el río Primavera se encuentra en una de las costas más pintorescas del noroeste de Moscú. br / En apartamentos con una vista inigualable del río, puede admirar el sol y el agua al mismo tiempo, y la primera línea siempre sigue siendo la primera.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.2 – 44.3
230,812 – 257,962
Apartamentos 2 habitaciones
77.3 – 100.9
340,962 – 609,756
Agencia
One Moscow
