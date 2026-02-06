  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Guryevsky District, Rusia

Vasilkovo, Rusia
$46,574
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
El complejo residencial "Vasilki" se encuentra en las afueras del este de Kaliningrado, al norte de -. Una característica distintiva de los diseños prácticos —, estacionamiento subterráneo y despensas. En una palabra, todo lo que necesita para una vida cómoda.
Guryevsky District, Rusia
$65,868
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
ZH Palmburg de uno de los mayores desarrolladores de Kaliningrado ofrece vida en las inmediaciones del río desde el muelle. Esto le permite comprar un yate y salir a mar abierto, principalmente desde el apartamento. El sistema es exitoso, el complejo es bajo, el aire es fresco. Antes de Kali…
Guryevsk, Rusia
$52,653
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Confort en el barrio residencial ‑ Proyecto River Park – ubicado en Guryevsk, cerca de Kaliningrado, en un área conveniente y ecológica. El concepto arquitectónico único del proyecto combina armoniosamente las tendencias arquitectónicas modernas con elementos clásicos. Encanto especial y bel…
