  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Vnukovo
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Vnukovo, Rusia

Moscú
19
Kaliningrado
19
Northwestern Federal District
27
Óblast de Leningrado
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Marushkino, Rusia
de
$59,999
Año de construcción 2026
Una pequeña tierra natal en un enorme MoscúSe está construyendo un nuevo complejo residencial en una ubicación acogedora y ecológica en el suroeste de la capital. En el entorno inmediato hay aldeas bien cuidadas de baja altura y el pintoresco Parque Forestal de Ulyanovsk. Gracias a esto, se …
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir