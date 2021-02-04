Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»

  1. Realting.com
Kaliningrado, Rusia
de
$112,198
;
3
ID: 1
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Kaliningrad
  • Ciudad
    Kaliningrado

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Sobre el complejo

Un microdistrito único de la clase de eco-comfort, que funciona junto con personas y ofrece un entorno completamente hogareño. Las áreas residenciales y las áreas públicas centrales están idealmente organizadas en 20 hectáreas

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 41.7 – 68.0
Precio por m², USD 1,855 – 3,134
Precio del apartamento, USD 111,928 – 196,004
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 38.2 – 100.7
Precio por m², USD 1,812 – 2,925
Precio del apartamento, USD 111,595 – 188,576
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 86.3 – 125.6
Precio por m², USD 1,787 – 2,037
Precio del apartamento, USD 169,151 – 235,240

Localización en el mapa

Kaliningrado, Rusia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
