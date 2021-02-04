Portland - un barrio costero de 8 casas de hasta 29 plantas de alto con apartamentos de clase empresarial, situado en el distrito de Pychatniki, en South Port Street



El proyecto arquitectónico “PORTLAND” fue desarrollado por De Architekten Cie. El complejo consta de 2 colas. Cada una tiene 4 torres, unidas por galerías de comercio que forman patios tranquilos. Las fachadas de paso están alineadas con azulejos de hormigón, ladrillo de clinker. En el vestíbulo de diseño, el servicio de conserjería funciona todo el día.



En el complejo residencial "PORTLAND" ofrece muchas soluciones de planificación de formato europeo, en los últimos pisos son áticos. Algunos apartamentos se alquilan sin paredes, y algunos con acabado limpio. La altura del techo es de 3,1 a 4 metros. Hay una posibilidad de combinar apartamentos. En el proyecto, la decoración principal del apartamento se convirtió en pintorescas vistas del río Moscú.



El complejo residencial "PORTLAND" tiene una infraestructura desarrollada. El proyecto de mejora del patio y el terraplén fue desarrollado por especialistas de la oficina oeste 8. En el territorio cerrado hay juegos infantiles para diferentes edades, 3 zonas de entrenamiento, un patio de baloncesto y una pista de paseo para perros. El proyecto ofrece un jardín en el techo de la parte estilbate, desde el que se puede ir directamente al patio. A lo largo del agua hay paseos para caminatas tranquilas. Los sistemas de seguridad modernos se instalan en todo el complejo, se conectan los intercomunicadores y se lleva a cabo una vigilancia de vídeo de la 24 horas. Para los propietarios de coches hay un aparcamiento subterráneo protegido. Hay trasteros para artículos de temporada.



El complejo residencial "PORTLAND" se encuentra en la parte norte del distrito de Pyatniki, a orillas del río Moscú, en las aguas del puerto del río Sur. Aquí está la costa más larga del río en la ciudad - 13 kilómetros. Alrededor del territorio del Puerto Sur hay más de una docena de centros comerciales y supermercados. A poca distancia hay todo para una vida cómoda: gimnasios, restaurantes, cafeterías, salones de belleza, compañías de servicios y mucho más. En las inmediaciones hay varios parques.