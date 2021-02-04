  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Moscú
  Complejo residencial Portland

Complejo residencial Portland

Moscú, Rusia
de
$153,884
;
17
ID: 704
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/12/22

Localización

  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Distrito federal Central
  • Ciudad
    Moscú
  • Metro
    Pechatniki (~ 1000 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Sobre el complejo

Portland - un barrio costero de 8 casas de hasta 29 plantas de alto con apartamentos de clase empresarial, situado en el distrito de Pychatniki, en South Port Street

El proyecto arquitectónico “PORTLAND” fue desarrollado por De Architekten Cie. El complejo consta de 2 colas. Cada una tiene 4 torres, unidas por galerías de comercio que forman patios tranquilos. Las fachadas de paso están alineadas con azulejos de hormigón, ladrillo de clinker. En el vestíbulo de diseño, el servicio de conserjería funciona todo el día.

En el complejo residencial "PORTLAND" ofrece muchas soluciones de planificación de formato europeo, en los últimos pisos son áticos. Algunos apartamentos se alquilan sin paredes, y algunos con acabado limpio. La altura del techo es de 3,1 a 4 metros. Hay una posibilidad de combinar apartamentos. En el proyecto, la decoración principal del apartamento se convirtió en pintorescas vistas del río Moscú.

El complejo residencial "PORTLAND" tiene una infraestructura desarrollada. El proyecto de mejora del patio y el terraplén fue desarrollado por especialistas de la oficina oeste 8. En el territorio cerrado hay juegos infantiles para diferentes edades, 3 zonas de entrenamiento, un patio de baloncesto y una pista de paseo para perros. El proyecto ofrece un jardín en el techo de la parte estilbate, desde el que se puede ir directamente al patio. A lo largo del agua hay paseos para caminatas tranquilas. Los sistemas de seguridad modernos se instalan en todo el complejo, se conectan los intercomunicadores y se lleva a cabo una vigilancia de vídeo de la 24 horas. Para los propietarios de coches hay un aparcamiento subterráneo protegido. Hay trasteros para artículos de temporada.

El complejo residencial "PORTLAND" se encuentra en la parte norte del distrito de Pyatniki, a orillas del río Moscú, en las aguas del puerto del río Sur. Aquí está la costa más larga del río en la ciudad - 13 kilómetros. Alrededor del territorio del Puerto Sur hay más de una docena de centros comerciales y supermercados. A poca distancia hay todo para una vida cómoda: gimnasios, restaurantes, cafeterías, salones de belleza, compañías de servicios y mucho más. En las inmediaciones hay varios parques.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 25.4 – 44.8
Precio por m², USD 5,991 – 6,272
Precio del apartamento, USD 125,584 – 231,883
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 56.6 – 90.4
Precio por m², USD 4,618 – 5,327
Precio del apartamento, USD 215,703 – 397,390
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 88.3
Precio por m², USD 4,504
Precio del apartamento, USD 328,170
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 99.9 – 116.6
Precio por m², USD 5,064 – 5,185
Precio del apartamento, USD 427,453 – 487,299
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 27.0
Precio por m², USD 7,538
Precio del apartamento, USD 167,963

Localización en el mapa

Moscú, Rusia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
