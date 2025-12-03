  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Óblast de Kaliningrado, Rusia

Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Barrio residencial Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Kaliningrado, Rusia
de
$107,238
Número de plantas 9
Área 38–132 m²
57 objetos inmobiliarios 57
Un microdistrito único de la clase de eco-comfort, que funciona junto con personas y ofrece un entorno completamente hogareño. Las áreas residenciales y las áreas públicas centrales están idealmente organizadas en 20 hectáreas
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.2 – 68.0
112,734 – 154,441
Apartamentos 2 habitaciones
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Apartamentos 3 habitaciones
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Desarrollador
Русская Европа
Dejar una solicitud
Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Mostrar todo Complejo residencial Levada
Complejo residencial Levada
Kaliningrado, Rusia
de
$63,968
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Levada LCD estará ubicado en un lugar muy pintoresco — rodeado de lagos. Además, la característica dominante de la mejora del patio será un estanque equipado con un paseo marítimo y lugares para que adultos y niños se relajen. El diseño — para una amplia variedad de gustos, pero todos ellos …
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Mostrar todo Complejo residencial Palmburg
Complejo residencial Palmburg
Guryevsky District, Rusia
de
$65,868
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
ZH Palmburg de uno de los mayores desarrolladores de Kaliningrado ofrece vida en las inmediaciones del río desde el muelle. Esto le permite comprar un yate y salir a mar abierto, principalmente desde el apartamento. El sistema es exitoso, el complejo es bajo, el aire es fresco. Antes de Kali…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
John TaylorJohn Taylor
Barrio residencial Nahimovskiy kvartal
Barrio residencial Nahimovskiy kvartal
Barrio residencial Nahimovskiy kvartal
Barrio residencial Nahimovskiy kvartal
Kaliningrado, Rusia
de
$69,195
Año de construcción 2024
Número de plantas 10
El barrio de Nakhimov — es un nuevo microdistrito en el norte - al este de Kaliningrado al final de Artillery Street. Este lugar tiene edificios nuevos extremadamente interesantes y un sector privado bien cuidado. Cerca de la escuela — y el jardín de infantes. El área se está desarrollando m…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Mostrar todo Complejo residencial Klen
Complejo residencial Klen
Kaliningrado, Rusia
de
$87,824
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
LCD Maple es uno de los pocos proyectos nuevos ubicados en la parte central de Kaliningrado. El lugar es tranquilo y prestigioso. El complejo en sí se presenta de manera interesante. Las fachadas nebanales y el excelente paisaje del patio harán que vivir en esta casa sea lo más cómodo posible.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Mostrar todo Barrio residencial Nevskiy park
Barrio residencial Nevskiy park
Kaliningrado, Rusia
de
$67,864
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
Nevsky Park - barrio de edificios residenciales en el norte de Kaliningrado. El proyecto incluye la idea de crear espacios públicos abiertos diseñados para recreación para residentes e invitados del distrito. Fue posible aumentar el área de dichos espacios reduciendo la densidad de construcc…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Complejo residencial Dom na Donskogo
Kaliningrado, Rusia
de
$102,462
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
House on Dmitry Donsky de la compañía IPC es un complejo residencial de clase de confort en una zona prestigiosa. Al lado - casas premium. Esta es la ubicación central en Kaliningrado. La fachada de la casa es elegante y moderna, los diseños con grandes cocinas se adaptarán a muchos. En el e…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Guryevsk, Rusia
de
$52,653
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Confort en el barrio residencial ‑ Proyecto River Park – ubicado en Guryevsk, cerca de Kaliningrado, en un área conveniente y ecológica. El concepto arquitectónico único del proyecto combina armoniosamente las tendencias arquitectónicas modernas con elementos clásicos. Encanto especial y bel…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Apart - hotel Elybay
Apart - hotel Elybay
Svetlogorsk, Rusia
de
$156,928
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 38 m²
1 objeto inmobiliario 1
Tu refugio privado frente al mar — apartamentos premium ELYBAY en la costa del Báltico Imagina despertar con el sonido de las olas, abrir las ventanas panorámicas y ver salir el sol sobre el mar Báltico. Café por la mañana con vista al mar, traslados en Mercedes-Benz V-Class bajo demanda …
Desarrollador
ElyBay
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Mostrar todo Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Edificio de apartamentos ZhK Alpy
Kaliningrado, Rusia
de
$71,862
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Complejo residencial de los Alpes — nuevo dominante arquitectónico en el norte - al este de Kaliningrado. Alrededor de — el sector privado y los edificios de baja altura. En todas partes — aire fresco. La ubicación es tal que hay toda la infraestructura cercana, no lejos del centro de la ciudad.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Mostrar todo Complejo residencial Dom na Batalnoy
Complejo residencial Dom na Batalnoy
Kaliningrado, Rusia
de
$58,550
Año de construcción 2022
Número de plantas 16
House on the Batal — es otro proyecto de desarrollo de la región de Moscú en desarrollo dinámico de Kaliningrado. El desarrollador con muchos años de experiencia y reputación ofrece comprar apartamentos con diseños interesantes, un patio ajardinado y soluciones modernas de fachada. La casa s…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Complejo residencial Leto
Kaliningrado, Rusia
de
$61,211
Año de construcción 2022
Número de plantas 16
ZHK Summer de uno de los mayores desarrolladores de Kaliningrado es una excelente versión del desarrollo de historias múltiples - en un lugar pintoresco y con características ricas. Un patio sin automóviles y estacionamiento subterráneo es una comodidad premium. Embalaje del lago, vista desd…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Mostrar todo Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Complejo residencial Rybnaya Derevnya
Kaliningrado, Rusia
de
$163,007
Año de construcción 2022
Número de plantas 9
LCD Fish Village no es solo un complejo residencial. De hecho, esta es una nueva atracción de Kaliningrado y un nuevo punto de atracción. Fachadas expresivas, el destino más turístico, un área con una infraestructura muy desarrollada, una gran cantidad de áreas de parques. Todas las caracter…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Mostrar todo Complejo residencial Russkaa Evropa
Complejo residencial Russkaa Evropa
Kaliningrado, Rusia
de
$72,499
Número de plantas 11
Sobre el complejoEl Ecoquarter de Europa Rusa constará de 6 complejos residenciales y un grupo educativo construido sobre el principio de una ciudad lenta. La superficie total del trimestre es de más de 20 hectáreas. El proyecto está diseñado para 7-10 años y será implementado para 2030.El p…
Agencia
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Mostrar todo Complejo residencial Alpenshtadt
Complejo residencial Alpenshtadt
Kaliningrado, Rusia
de
$56,554
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
El complejo residencial Alpenstadt es una nueva área enorme en el norte de Kaliningrado, se planean explosiones 6. El complejo está rodeado de edificios privados y paisajes naturales. Ventajas: diseño moderno, estacionamiento subterráneo y parques infantiles equipados. Y también: muchos años…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Mostrar todo Barrio residencial Svetlogorsk-3
Barrio residencial Svetlogorsk-3
Svetlogorsk, Rusia
de
$101,131
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
LCD Svetlogorsk 3 — no es solo un complejo de edificios residenciales, es un microdistrito completo que consta de más de 1000 apartamentos. Edificios de baja altura cerca del mar, a los que 1000 metros, locales comerciales de diversos tipos en los primeros pisos de — son la clave de la comod…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Mostrar todo Complejo residencial Belyy sad
Complejo residencial Belyy sad
Kaliningrado, Rusia
de
$54,558
Año de construcción 2022
Número de plantas 9
El complejo de viviendas „ White Garden ”se encuentra en el sur de Kaliningrado, lejos del centro. Esta parte de la región de Moscú es famosa por su excelente infraestructura social. El precio en esta área es más bajo que en otras, pero la calidad de la estructura está aumentando. El desarro…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Complejo residencial Vasilki
Vasilkovo, Rusia
de
$46,574
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
El complejo residencial "Vasilki" se encuentra en las afueras del este de Kaliningrado, al norte de -. Una característica distintiva de los diseños prácticos —, estacionamiento subterráneo y despensas. En una palabra, todo lo que necesita para una vida cómoda.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Mostrar todo Complejo residencial Tri kita
Complejo residencial Tri kita
Kaliningrado, Rusia
de
$69,636
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
LCD Tres ballenas se encuentran cerca de uno de los parques más grandes de Kaliningrado — Max Ashmann Park. Es un edificio privado, la naturaleza es perfecta aquí. El complejo se adapta armoniosamente al entorno existente. Los apartamentos están diseñados de acuerdo con las tendencias modern…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Complejo residencial Pribaltiyskaya Rivera
Zelenogradsk, Rusia
de
$69,195
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
LCD Baltic Riviera — es un proyecto cómodo e interesante - de uno de los mayores desarrolladores costeros. Al mar minutos 7 caminar. Esta área de Zelenogradsk se está desarrollando activamente actualmente. El complejo es muy conveniente para la residencia permanente. También es bueno tener b…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Edificio de apartamentos Gorkiy
Kaliningrado, Rusia
de
$85,163
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
La casa residencial Gorky combina una excelente ubicación, materiales de construcción de alta calidad y la excelente reputación del desarrollador de Kaliningradostroyinvest.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Mostrar todo Barrio residencial Novyy gorod
Barrio residencial Novyy gorod
Kaliningrado, Rusia
de
$61,211
Año de construcción 2022
Número de plantas 9
LCD La Nueva Ciudad está ubicada en el microdistrito Cosmodemyansky en las inmediaciones de Kaliningrado. Alrededor de — macizos verdes y lagos. Desde aquí es muy conveniente ir a ciudades costeras. Esta área tiene toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda. El complejo en sí es …
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Mostrar todo Complejo residencial Karlshof
Complejo residencial Karlshof
Kaliningrado, Rusia
de
$259,481
Año de construcción 2015
Número de plantas 17
LCD Karlshof fue uno de los primeros edificios premium de gran altura en Kaliningrado. El diseño de los apartamentos es muy cómodo. La ubicación — es una de las más céntricas: al lado de Central Park y a 10 minutos a pie del centro. Construcción de alta calidad, materiales caros y uno de los…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Complejo residencial Solo
Kaliningrado, Rusia
de
$71,191
Año de construcción 2023
Número de plantas 16
ZHK Solo — proyecto de construcción de edificios de altura - en el Distrito Central de Kaliningrado. Arquitectura moderna, estacionamiento subterráneo, proximidad al centro de la ciudad, desarrollador experimentado y diseño cómodo — los componentes de un buen hogar en el futuro.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Mostrar todo Complejo residencial Stereo
Complejo residencial Stereo
Kaliningrado, Rusia
de
$47,904
Año de construcción 2023
Número de plantas 16
ZHK Stereo es un enorme complejo de casas 4 en el distrito de Kaliningrado de Moscú. Este lugar está construido activamente, la infraestructura está cerca. El complejo en sí es un estilo moderno, pequeños apartamentos y muchos vecinos. Para los amantes de la vida activa.
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
