  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Distrito federal Central
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Distrito federal Central, Rusia

Moscú
19
Óblast de Moscú
8
Kommunarka
4
Óblast de Smolensk
3
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Premium Premium
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Mostrar todo Edificio de apartamentos ONE Flat
Edificio de apartamentos ONE Flat
Moscú, Rusia
de
$617,358
Año de construcción 2030
Número de plantas 90
Área 33–103 m²
84 objetos inmobiliarios 84
Lanzamiento de ventas para apartamentos en ONE – Rascacielos más innovadores de Rusia. Situado en el distrito de negocios más prestigioso de Moscú – Moscú-Ciudad. Ahora disponible: un apartamento de 2 habitaciones con una superficie total de 79.2 m2 en la planta 38. El nuevo complejo residen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.7 – 60.9
617,358 – 1,07M
Apartamentos 2 habitaciones
67.2 – 93.4
1,08M – 1,51M
Apartamentos 3 habitaciones
97.1 – 103.0
1,75M – 1,82M
Desarrollador
MR
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
MR
Idiomas hablados
English, Русский
TOP TOP
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Mostrar todo Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Moscú, Rusia
de
$2,48M
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Área 61–265 m²
131 objeto inmobiliario 131
Heatherwick Studio y Paris Classical Architecture traen su talento inconmensurable a la tarea de reconstruir lo que una vez fue — y pronto volverá a ser— el barrio más deseable de Moscú. La arquitectura reinventa el patrimonio atreviéndose a reimaginar fachadas históricas de larga data con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.8 – 152.9
2,45M – 11,44M
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 190.8
3,91M – 10,98M
Apartamentos 3 habitaciones
164.1 – 241.9
5,84M – 12,81M
Apartamentos 4 habitaciones
264.3 – 265.0
9,95M – 10,58M
Desarrollador
MR
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
MR
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Complejo residencial ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Rusia
de
$107,901
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Ubicación del complejo: Una de las ventajas de los proyectos de 1-DSC es las grandes logias acristaladas. Otra ventaja es el formato Euro justo. Todo el proyecto incluye un sistema hogareño inteligente. El paquete instalado de dispositivos incluye: Relé WiFi para gestionar grupos de consumid…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Mostrar todo Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Complejo residencial ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia
de
$74,610
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 29–87 m²
24 objetos inmobiliarios 24
Ubicación del complejo: Para crear un espacio armonioso, el proyecto tiene toda la infraestructura necesaria, desde patios cerrados con parques infantiles y zonas de recreación, un gimnasio con mini-saunas y una habitación infantil, hasta un terraplén ajardinado, donde se ubicará un gran cen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Apartamentos 2 habitaciones
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Apartamentos 3 habitaciones
86.8
263,083
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Complejo residencial ZK 1 j Lermontovskij
Liúbertsy, Rusia
de
$118,228
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 25
Área 28–110 m²
38 objetos inmobiliarios 38
Ubicación del complejo: La sensación de un hogar acogedor debe comenzar con la entrada. Intentamos proporcionar todos los matices para que nuestros ascensores cumplan con los requisitos modernos más estrictos. Un patio sin coches, un lugar cerrado, seguro y seguro con acceso conveniente para…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Apartamentos 2 habitaciones
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Apartamentos 3 habitaciones
77.8
255,572
Apartamentos 4 habitaciones
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Mostrar todo Complejo residencial ZK Rotterdam
Complejo residencial ZK Rotterdam
Moscú, Rusia
de
$252,890
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 29
Ubicación del complejo: Rotterdam tiene una excelente ubicación, que le permitirá elegir su ruta actual y el transporte basado en el estado de ánimo, metas y clima. Desde aquí es conveniente llegar al centro tanto en metro - la estación está a poca distancia y en coche. Varsovia Highway cone…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Complejo residencial ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Rusia
de
$146,422
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Ubicación del complejo: En el complejo residencial de clase confort-plus "1st Yasenevsky" las ventajas de dos estilos de vida están disponibles. Después de todo, a poca distancia del metro, una escuela con una piscina de 25 metros y un clúster de TI y al mismo tiempo hasta 63 hectáreas de pa…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Mostrar todo Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Aprelevka, Rusia
de
$105,035
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ubicación del complejo: Un complejo residencial único situado a 20 minutos de Moscú en la carretera de Kiev y rodeado de bosque prístino. En Abril Park es fácil disfrutar de la vida en la naturaleza sin renunciar al nivel habitual de confort. Esto es posible debido a la combinación única de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.3
146,254
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Mostrar todo Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Complejo residencial ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Rusia
de
$83,176
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 24
Área 23–113 m²
241 objeto inmobiliario 241
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Apartamentos 2 habitaciones
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Apartamentos 3 habitaciones
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Apartamentos 4 habitaciones
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Mostrar todo Complejo residencial ZK Rezisser
Complejo residencial ZK Rezisser
Moscú, Rusia
de
$491,839
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 48
Ubicación del complejo: La ubicación de los edificios del complejo en forma de una estrella de tres puntos, así como diferentes alturas de los edificios permitieron preservar excelentes vistas para casi todos los apartamentos por encima del nivel de árboles. Además, las características espec…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Mostrar todo Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Complejo residencial ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
de
$122,496
Año de construcción 2021
Número de plantas 9
Ubicación del complejo: Siente la belleza de la vida en un pequeño pueblo europeo sin ir a Moscú. Aquí todo está cerca y pensado para usted: tiendas, panaderías, lavanderías, farmacias y salones de belleza a poca distancia. La disponibilidad de la despensa le permitirá mantener el orden perf…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Complejo residencial ZK 1 j Izmajlovskij
Moscú, Rusia
de
$155,745
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Ubicación del complejo: El moderno proyecto arquitectónico “1st Izmailovsky” es un lugar ideal para vivir, situado en la parte oriental de Moscú rodeado de 14.000 hectáreas de bosque. El complejo está impregnado de un ambiente de estilo de vida y bienestar saludables. El jardín de lila y los…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Mostrar todo Complejo residencial ZK Arhitektor
Complejo residencial ZK Arhitektor
Moscú, Rusia
de
$259,129
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 47
Ubicación del complejo: La sensación de un hogar acogedor debe comenzar con la entrada. Intentamos proporcionar todos los matices para que nuestros ascensores cumplan con los requisitos modernos más estrictos. Siempre puedes ver quién llama el teléfono. En cada apartamento conectado paquete …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Mostrar todo Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Complejo residencial ZK Dvizenie Govorovo
Moscú, Rusia
de
$176,361
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Ubicación del complejo: En las primeras plantas del complejo Movimiento. Tendrá su propia infraestructura comercial. Así que los residentes del complejo siempre podrán disfrutar del café de su cafetería favorita, ir al minimercado para la leche en el camino a casa y correr a la farmacia. En …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sydney City
Complejo residencial ZK Sydney City
Moscú, Rusia
de
$311,599
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 44
Área 77–162 m²
26 objetos inmobiliarios 26
Ubicación del complejo: Clase Premium a orillas del río Moscú, con acceso directo al terraplén y impresionantes vistas panorámicas! En el terraplén de Shelekikhinskaya, hay un muelle para tranvías del río. Tendrás acceso a la única arteria de transporte de Moscú, que nunca es mermelada de tr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
76.6 – 81.9
574,649 – 851,807
Apartamentos 4 habitaciones
111.2 – 118.2
1,40M – 1,54M
Apartamentos 5 habitaciones
113.7 – 162.2
887,661 – 2,04M
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Complejo residencial ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Rusia
de
$80,148
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 24
Ubicación del complejo: El primer complejo de Donskoy se encuentra a 7 km de la carretera de circunvalación de Moscú a lo largo de la autopista M-4 Don. Combina todas las ventajas de un entorno urbano confortable y un entorno natural. El proyecto es un gran porcentaje de apartamentos de 2-3 …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Complejo residencial ZK 1 j Leningradskij
Moscú, Rusia
de
$126,719
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 15
Ubicación del complejo: El concepto de mejora combina armoniosamente las características de las dos ciudades. El territorio del complejo fue perforado por flechas de bulevares caminando, copias reducidas de las avenidas de San Petersburgo. Nos esforzamos por que cada elemento de la LCD sea p…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sky Garden
Complejo residencial ZK Sky Garden
Moscú, Rusia
de
$206,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 44
Ubicación del complejo: Sky Garden se encuentra en la zona de Pokrovskoye-Streshnevo. En el territorio de esta zona el follaje de ruido del mismo parque de nombres. Una zona verde pintoresca, ríos y canales cercanos, aire fresco limpio de las hojas suburbanas de Moscú es un lugar ideal para …
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Complejo residencial ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Rusia
de
$169,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 25
Ubicación del complejo: Todo el vecindario está diseñado en el concepto de “no coches”. Los coches aparcados no estropean el paisaje, y los padres no tienen que preocuparse de mover niños alrededor de la manzana. El territorio del complejo es el reino de los peatones. ¿Qué debes hacer si tie…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Mostrar todo Complejo residencial ZK Sydney Prime
Complejo residencial ZK Sydney Prime
Moscú, Rusia
de
$810,573
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Mostrar todo Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Complejo residencial ZK 1 j Seremetevskij
Jimki, Rusia
de
$89,625
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 17
Ubicación del complejo: El 1er complejo residencial de Sheremetyevo se encuentra en el centro mismo de Podrezkovo, desde él sólo 6 minutos a pie de la estación ferroviaria del mismo nombre y planeado para la apertura del IDC-3. El complejo es luminoso y acogedor, vestíbulo, gran silla de rue…
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Mostrar todo Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Moscú, Rusia
de
$296,721
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
Área 34–123 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Proyecto representativo premium en el área del prospecto Leningradsky del desarrollador del Bundestag GloraX. El formato del club de la casa ofrece a los residentes una calidad de vida exclusiva y todas las ventajas de un solo entorno social exitoso. br / br…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8
367,292
Apartamentos 2 habitaciones
67.6
435,245
Apartamentos 3 habitaciones
92.0
571,650
Apartamentos 4 habitaciones
122.7
924,551
Estudio
34.2
226,507
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Barrio residencial Rodnye kvartaly
Marushkino, Rusia
de
$59,999
Año de construcción 2026
Una pequeña tierra natal en un enorme MoscúSe está construyendo un nuevo complejo residencial en una ubicación acogedora y ecológica en el suroeste de la capital. En el entorno inmediato hay aldeas bien cuidadas de baja altura y el pintoresco Parque Forestal de Ulyanovsk. Gracias a esto, se …
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Mostrar todo Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Moscú, Rusia
de
$114,493
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 10
Área 45–56 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos residenciales de clase ejecutiva « Queen 13 » para aquellos que viven y trabajan en el área de Ostankino y aman esta ubicación. / pags Una casa de diez pisos para 205 apartamentos ofrece a los futuros residentes formatos de apartamentos únicos, que incluyen 4 áticos con te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 47.6
163,811 – 188,652
Apartamentos 2 habitaciones
55.5
229,198
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Barrio residencial Skandinaviya
Kommunarka, Rusia
de
$121,475
Año de construcción 2022
Área 20–123 m²
292 objetos inmobiliarios 292
El arte de una vida feliz La base del proyecto – el estilo de vida de los países nórdicos, que están constantemente liderando en « calificaciones de felicidad ». LCD « Escandinavia » está siendo construido en la frontera del Parque Forestal Butov en la parte suroeste ambientalmente amigabl…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
19.9 – 54.9
118,400 – 291,901
Apartamentos 2 habitaciones
35.8 – 85.0
221,955 – 447,621
Apartamentos 3 habitaciones
54.9 – 93.2
282,178 – 487,606
Apartamentos 4 habitaciones
65.0 – 120.8
314,749 – 496,489
Apartamentos 5 habitaciones
122.0 – 123.0
540,153 – 570,190
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Mostrar todo Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Moscú, Rusia
de
$215,574
Año de construcción 2024
Número de plantas 20
Área 28–136 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto « FORST » se encuentra en un lugar pintoresco en Moscú, cerca del terraplén Simonovskaya. br / Según el sitio web oficial, El proyecto consta de cinco edificios para 808 apartamentos. Algunos apartamentos están equipados con terrazas br / . El patio está ajardinado y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.4
199,314
Apartamentos 2 habitaciones
60.5
304,409
Apartamentos 3 habitaciones
136.5
850,461
Estudio
27.7
160,081
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Mostrar todo Barrio residencial Desnarechye
Barrio residencial Desnarechye
Troitsk, Rusia
de
$66,587
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
Todas las ventajas de la capital en el contexto de un paisaje pintorescoEl proyecto a gran escala en el suroeste de Moscú incluye tres nuevos distritos ("cuartos"). Están unidos por una idea común: hacer realidad los sueños de los residentes modernos sobre un espacio urbano interesante, conv…
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Barrio residencial ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
“New Smolensk” - es un proyecto a gran escala que puede alcanzar su alcance y consideración. El territorio de la parte sur de la ciudad está planeado para el desarrollo. Smolensk, con una superficie de más de 200 hectáreas. El área total de viviendas construidas será de varios millones de me…
Agencia
Креативное бюро
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Mostrar todo Barrio residencial Dzen-kvartaly
Barrio residencial Dzen-kvartaly
Kommunarka, Rusia
de
$74,036
Año de construcción 2025
Zen de la gran ciudad El nuevo barrio Zen Quarters se está construyendo en el suroeste de la capital, a lo largo de la costa del pintoresco estanque Ivanovsky y el río Varvarka. El proyecto se basa en la "combinación de lo incongruente", la armonía de lo simple y lo refinado, lo natural y l…
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Edificio de apartamentos ZhK Shokolad
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
El complejo de viviendas Chocolate cambiará su comprensión de la comodidad y la seguridad. Ubicado en una zona tranquila y verde en el centro de Smolensk, combina perfectamente una excelente disponibilidad de transporte, disponibilidad de tiendas y otra infraestructura urbana a poca distanci…
Agencia
Креативное бюро
Dejar una solicitud
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Barrio residencial ZhK Zagore
Smolensk, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2022
Número de plantas 10
El complejo residencial Zagorye en Hippodrome Train cambiará su comprensión de la comodidad y la amabilidad con el medio ambiente. Ubicado en una zona verde tranquila, combina perfectamente una excelente accesibilidad de transporte, proximidad al centro de la ciudad. LCD es un edificio resi…
Agencia
Креативное бюро
Dejar una solicitud
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Mostrar todo Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Moscú, Rusia
de
$153,884
Año de construcción 2025
Área 25–117 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Portland: un barrio costero de 8 casas de hasta 29 pisos de altura con apartamentos de negocios ubicados en el área de Pechatniki, en South Port Street El proyecto arquitectónico « PORTLAND » fue desarrollado por De Architekten Cie. El complejo consta de 2 líneas. Cada uno tiene 4 torres, i…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.4 – 44.8
120,503 – 222,501
Apartamentos 2 habitaciones
56.6 – 90.4
206,977 – 381,313
Apartamentos 3 habitaciones
88.3
314,893
Apartamentos 4 habitaciones
99.9 – 116.6
410,160 – 467,584
Estudio
27.0
161,167
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Complejo residencial Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Rusia
de
$121,475
Año de construcción 2022
Área 84 m²
1 objeto inmobiliario 1
esquina de Barcelona en Moscú Distritos españoles „ ” complejo residencial separado y tranquilo – br / br /> Actualmente se está construyendo un segundo distrito del proyecto con edificios residenciales - y Clase ejecutiva -, tiendas, cafeterías, servicios domésticos, jardines de infancia …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
83.5
296,365
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Mostrar todo Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Moscú, Rusia
de
$290,164
Año de construcción 2024
Área 41–101 m²
4 objetos inmobiliarios 4
La ciudad club en el río Primavera se encuentra en una de las costas más pintorescas del noroeste de Moscú. br / En apartamentos con una vista inigualable del río, puede admirar el sol y el agua al mismo tiempo, y la primera línea siempre sigue siendo la primera.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.2 – 44.3
231,813 – 259,082
Apartamentos 2 habitaciones
77.3 – 100.9
342,442 – 612,402
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Mostrar todo Complejo residencial Republic
Complejo residencial Republic
Moscú, Rusia
de
$291,225
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
Área 27–141 m²
5 objetos inmobiliarios 5
República — nuevo trimestre premium en Presnensky Val. br / br / El barrio está ubicado en el territorio de los antiguos talleres de reparación de automóviles del ferrocarril Moscú-Alexandrovsky cerca del metro « bielorruso ». En el barrio residencial, Republic erigirá 10 torres res…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.5
356,850
Apartamentos 2 habitaciones
69.9 – 75.2
518,771 – 598,564
Apartamentos 4 habitaciones
140.8
1,11M
Estudio
27.0
230,635
Agencia
One Moscow
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Mostrar todo Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Edificio de apartamentos Dom na Zorge
Moscú, Rusia
de
$176,302
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Barrio residencial Yuzhnye sady
Barrio residencial Yuzhnye sady
Barrio residencial Yuzhnye sady
Moscú, Rusia
de
$114,545
Año de construcción 2024
Área 22–166 m²
141 objeto inmobiliario 141
Verano vive en el sur En el caso sur de Moscú, rodeado de parques, crecerá un nuevo distrito de los jardines del sur. Su nombre sopla la calidez y el aroma de los árboles florecientes. El ambiente relajado del sur crea tonos cálidos y materiales naturales para recubrimientos, una variedad …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
22.2 – 36.4
126,581 – 221,034
Apartamentos 2 habitaciones
36.4 – 55.6
177,831 – 280,828
Apartamentos 3 habitaciones
55.7 – 101.3
241,502 – 424,220
Apartamentos 4 habitaciones
76.9 – 166.2
252,875 – 612,645
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Barrio residencial Prokshino
Kommunarka, Rusia
de
$119,740
Año de construcción 2022
Área 20–121 m²
655 objetos inmobiliarios 655
Vive! ¡Trabajo! ¡Descanso! La zona residencial „ Prokshino se encuentra al borde de un gran estanque, a 500 m de una estación de metro existente. La costa correrá casi un kilómetro a lo largo de las casas. Cerca hay una gran empresa, un barrio con centro comercial y deportes, un grupo de eve…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
20.2 – 57.1
145,798 – 311,876
Apartamentos 2 habitaciones
33.9 – 92.5
209,405 – 370,541
Apartamentos 3 habitaciones
56.5 – 90.1
298,832 – 472,348
Apartamentos 4 habitaciones
66.5 – 120.5
315,885 – 563,888
Desarrollador
A101
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir