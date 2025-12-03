  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Aprelevka
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Aprelevka, Rusia

Moscú
19
Kaliningrado
19
Northwestern Federal District
27
Óblast de Leningrado
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Mostrar todo Complejo residencial ZK Park Aprel
Complejo residencial ZK Park Aprel
Aprelevka, Rusia
de
$92,791
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Área 28–98 m²
54 objetos inmobiliarios 54
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Apartamentos 2 habitaciones
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Apartamentos 3 habitaciones
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Desarrollador
ГК "ФСК"
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir